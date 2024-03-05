Чемпионат Португалии. Фамаликау и Боавишта поделили очки
Команды забили друг другу по голу
Состоялся последний матч 24 тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встречались «Фамаликау» и «Боавишта». Игра закончилась со счетом 1:1, голы забивали Данхо и Агра.
«Боавишта» могла бы догнать «Фамаликау» в турнирной таблице в случае победы, но не смогла этого сделать. Команды продолжили свои безвыигрышные серии – если для «Фамаликау» игра стала второй подряд без победы, то «Боавишта» не побеждает уже в третьем матче.
Чемпионат Португалии. 24 тур
Фомаликов – Боавишта – 1:1
Голы: Данхо, 16 – Агра, 69
События матча
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