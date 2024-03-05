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Чемпионат Португалии
Фамаликау
04.03.2024 22:15 – FT 1 : 1
Боавишта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
05 марта 2024, 01:20 | Обновлено 05 марта 2024, 01:31
14
0

Чемпионат Португалии. Фамаликау и Боавишта поделили очки

Команды забили друг другу по голу

05 марта 2024, 01:20 | Обновлено 05 марта 2024, 01:31
14
0
Чемпионат Португалии. Фамаликау и Боавишта поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся последний матч 24 тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встречались «Фамаликау» и «Боавишта». Игра закончилась со счетом 1:1, голы забивали Данхо и Агра.

«Боавишта» могла бы догнать «Фамаликау» в турнирной таблице в случае победы, но не смогла этого сделать. Команды продолжили свои безвыигрышные серии – если для «Фамаликау» игра стала второй подряд без победы, то «Боавишта» не побеждает уже в третьем матче.

Чемпионат Португалии. 24 тур

Фомаликов – Боавишта – 1:1

Голы: Данхо, 16 – Агра, 69

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Сальвадор Агра (Боавишта).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Данхо (Фамаликау).
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Источник Sport.ua
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