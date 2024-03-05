Испания05 марта 2024, 00:12 | Обновлено 05 марта 2024, 00:15
23
0
Осасуна дома обыграла Алавес и поднялась в топ-10 Ла Лиги
Единственный гол забил форвард хозяев Анте Будимир на 76-й минуте
05 марта 2024, 00:12 | Обновлено 05 марта 2024, 00:15
23
0
В матче 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» дома обыграла «Алавес» со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард хозяев Анте Будимир на 76-й минуте поединка.
«Осасуна» поднялась на 10-е место (36 очков). «Алавес» занимает 13-ю позицию с 29 очками.
Ла Лига. 27-й тур
Осасуна – Алавес – 1:0
Гол: Анте Будимир, 76
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