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Осасуна
04.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Алавес
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Испания
05 марта 2024, 00:12 | Обновлено 05 марта 2024, 00:15
23
0

Осасуна дома обыграла Алавес и поднялась в топ-10 Ла Лиги

Единственный гол забил форвард хозяев Анте Будимир  на 76-й минуте

05 марта 2024, 00:12 | Обновлено 05 марта 2024, 00:15
23
0
Осасуна дома обыграла Алавес и поднялась в топ-10 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» дома обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард хозяев Анте Будимир на 76-й минуте поединка.

«Осасуна» поднялась на 10-е место (36 очков). «Алавес» занимает 13-ю позицию с 29 очками.

Ла Лига. 27-й тур

Осасуна – Алавес – 1:0

Гол: Анте Будимир, 76

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Алавес Анте Будимир
Источник Sport.ua
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