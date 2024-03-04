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  4. Тухель назвал задачу Баварии на вторую игру с Лацио. Смогут не вылететь?
Лига чемпионов
04 марта 2024, 22:58 | Обновлено 04 марта 2024, 23:02
223
1

Тухель назвал задачу Баварии на вторую игру с Лацио. Смогут не вылететь?

Наставник мюнхенцев – о предстоящем поединке

04 марта 2024, 22:58 | Обновлено 04 марта 2024, 23:02
223
1
Тухель назвал задачу Баварии на вторую игру с Лацио. Смогут не вылететь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, к чему будет стремиться его команда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» после поражения 0:1 в первой игре в Риме.

«У нас есть 90 минут, чтобы полностью изменить непростую ситуацию. Нам нужны холодные головы, но вместе с тем и эмоции. Мы с самого начала матча должны показать, что хотим и можем забивать голы.

Мы должны победить хорошо организованную команду Маурицио Сарри. Надеемся, что болельщики и атмосфера домашнего стадиона поспособствуют тому, чтобы мы смогли достичь своей главной цели – победы с разницей в два мяча», – заявил Тухель.

Игра в Мюнхене между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта, начало – в 22:00 по Киеву.

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Бавария Томас Тухель Лига чемпионов Лацио
Источник УЕФА
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