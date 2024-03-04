Тухель назвал задачу Баварии на вторую игру с Лацио. Смогут не вылететь?

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, к чему будет стремиться его команда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» после поражения 0:1 в первой игре в Риме.

«У нас есть 90 минут, чтобы полностью изменить непростую ситуацию. Нам нужны холодные головы, но вместе с тем и эмоции. Мы с самого начала матча должны показать, что хотим и можем забивать голы.

Мы должны победить хорошо организованную команду Маурицио Сарри. Надеемся, что болельщики и атмосфера домашнего стадиона поспособствуют тому, чтобы мы смогли достичь своей главной цели – победы с разницей в два мяча», – заявил Тухель.

Игра в Мюнхене между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта, начало – в 22:00 по Киеву.