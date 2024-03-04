Украина. Премьер лига04 марта 2024, 22:45 | Обновлено 04 марта 2024, 23:07
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Назван лучший игрок Динамо в матче против Черноморца
Николай Шапаренко в опросе опередил Владимира Шепелева и Георгия Бущана
04 марта 2024, 22:45 | Обновлено 04 марта 2024, 23:07
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Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучшим игроком столичной команды в матче против «Черноморца» (1:0)
В опросе приняло участие почти 2,5 тысячи респондентов. Больше всего голосов получил полузащитник Николай Шапаренко – за него проголосовали 32% болельщиков.
На втором месте в опросе с незначительным отставанием расположился автор победного мяча полузащитник Владимир Шепелев (28%).
На третьем – голкипер Георгий Бущан (13%), сохранивший свои ворота «сухими».
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