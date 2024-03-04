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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 22:45 | Обновлено 04 марта 2024, 23:07
335
0

Назван лучший игрок Динамо в матче против Черноморца

Николай Шапаренко в опросе опередил Владимира Шепелева и Георгия Бущана

04 марта 2024, 22:45 | Обновлено 04 марта 2024, 23:07
335
0
Назван лучший игрок Динамо в матче против Черноморца
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучшим игроком столичной команды в матче против «Черноморца» (1:0)

В опросе приняло участие почти 2,5 тысячи респондентов. Больше всего голосов получил полузащитник Николай Шапаренко – за него проголосовали 32% болельщиков.

На втором месте в опросе с незначительным отставанием расположился автор победного мяча полузащитник Владимир Шепелев (28%).

На третьем – голкипер Георгий Бущан (13%), сохранивший свои ворота «сухими».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец лучший игрок Николай Шапаренко Георгий Бущан Владимир Шепелев
Источник ФК Динамо Киев
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