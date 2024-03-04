Назван лучший игрок Динамо в матче против Черноморца

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучшим игроком столичной команды в матче против «Черноморца» (1:0)

В опросе приняло участие почти 2,5 тысячи респондентов. Больше всего голосов получил полузащитник Николай Шапаренко – за него проголосовали 32% болельщиков.

На втором месте в опросе с незначительным отставанием расположился автор победного мяча полузащитник Владимир Шепелев (28%).

На третьем – голкипер Георгий Бущан (13%), сохранивший свои ворота «сухими».