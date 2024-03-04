2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

На поединке присутствовал бывший футболист «бело-синих» Артем Милевский.

Он провел разговор с травмированным звездным игроком подопечных Александра Шовковского Андреем Ярмоленко.

Беседу прервал Виталий Буяльский, который не попал в заявку команды на поединок из-за проблемы с голеностопным суставом правой ноги.

ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо