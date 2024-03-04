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  4. ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 22:40 |
833
0

ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо

2 марта киевляне обыграли «Черноморец» со счетом 1:0

04 марта 2024, 22:40 |
833
0
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
Instagram. Артем Милевский

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

На поединке присутствовал бывший футболист «бело-синих» Артем Милевский.

Он провел разговор с травмированным звездным игроком подопечных Александра Шовковского Андреем Ярмоленко.

Беседу прервал Виталий Буяльский, который не попал в заявку команды на поединок из-за проблемы с голеностопным суставом правой ноги.

ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо

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видео Артем Милевский Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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