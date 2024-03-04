Маурицио САРРИ: «Бавария – команда высочайшего качества»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5 марта, 22:00):

«Я не испытываю особых эмоций, мы должны быть смелыми и целеустремленными. Мы понимаем, насколько трудно нам будет, нам придется продемонстрировать свой дух и готовность к самопожертвованию.

В футболе нет ничего невозможного, это должно прибавить нам смелости. Мы должны быть заряженными и злыми.

«Бавария» – команда высочайшего качества, а ее игроки могут легко забивать голы. Думать, что мы сможем просто защищаться в течение 100 минут, это плохая идея, мы должны иметь мужество, чтобы продвигаться вперед».

Первый матч в Риме «Лацио» выиграл 1:0.