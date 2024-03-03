Бавария – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В среду, 5 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0. Эту игру пропустит центрбек мюнхенцев Дайо Упамекано, который был удален в матче в Риме.
Бавария – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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