В среду, 5 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0. Эту игру пропустит центрбек мюнхенцев Дайо Упамекано, который был удален в матче в Риме.

Бавария – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция