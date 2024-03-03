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Лига Чемпионов
Бавария
05.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 марта 2024, 18:26 | Обновлено 03 марта 2024, 18:37
180
0

Бавария – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2024, 18:26 | Обновлено 03 марта 2024, 18:37
180
0
Бавария – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Лацио

В среду, 5 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0. Эту игру пропустит центрбек мюнхенцев Дайо Упамекано, который был удален в матче в Риме.

Бавария – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Чиро Иммобиле Дайо Упамекано Бавария смотреть онлайн Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио
Источник Sport.ua
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