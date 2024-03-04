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  4. В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем
Англия
04 марта 2024, 23:07 |
956
0

В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем

Лондонский клуб может возглавить Арне Слот

04 марта 2024, 23:07 |
956
0
В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть клуб после завершения текущего сезона.

По информации Fichajes, руководство лондонского клуба нацелилось на наставника «Фейеноорда» Арне Слота. У нидерландского специалиста действующий контракт с роттердамцами до 2026 года, так что «Челси» придется заплатить нидерландскому клубу компенсацию.

Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В прошлом сезоне нидерландский специалист привел команду к чемпионству в местном чемпионате, помог ему в этом нынешний наставник «Шахтера» Марино Пушич, который до перехода в донецкий клуб работал ассистентом Арне.

Ранее сообщалось, что Арне Слот может заменить Тухеля в «Баварии».

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Маурисио Почеттино Арне Слот Фейеноорд Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Источник Fichajes.net
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