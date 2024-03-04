В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем
Лондонский клуб может возглавить Арне Слот
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть клуб после завершения текущего сезона.
По информации Fichajes, руководство лондонского клуба нацелилось на наставника «Фейеноорда» Арне Слота. У нидерландского специалиста действующий контракт с роттердамцами до 2026 года, так что «Челси» придется заплатить нидерландскому клубу компенсацию.
Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В прошлом сезоне нидерландский специалист привел команду к чемпионству в местном чемпионате, помог ему в этом нынешний наставник «Шахтера» Марино Пушич, который до перехода в донецкий клуб работал ассистентом Арне.
Ранее сообщалось, что Арне Слот может заменить Тухеля в «Баварии».
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