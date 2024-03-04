В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть клуб после завершения текущего сезона.

По информации Fichajes, руководство лондонского клуба нацелилось на наставника «Фейеноорда» Арне Слота. У нидерландского специалиста действующий контракт с роттердамцами до 2026 года, так что «Челси» придется заплатить нидерландскому клубу компенсацию.

Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В прошлом сезоне нидерландский специалист привел команду к чемпионству в местном чемпионате, помог ему в этом нынешний наставник «Шахтера» Марино Пушич, который до перехода в донецкий клуб работал ассистентом Арне.

Ранее сообщалось, что Арне Слот может заменить Тухеля в «Баварии».