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  4. Бавария нашла неожиданную замену Тухелю. Он работал с коучем Шахтера
Германия
04 марта 2024, 10:15 |
720
0

Бавария нашла неожиданную замену Тухелю. Он работал с коучем Шахтера

Арне Слот может возглавить немецкий гранд

04 марта 2024, 10:15 |
720
0
Бавария нашла неожиданную замену Тухелю. Он работал с коучем Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

По информации источника, руководство «Баварии» мечтает, чтобы команду возглавил Хаби Алонсо, однако они понимают, что переманить испанского наставника следующим летом будет очень трудно. В мюнхенцев есть и другие кандидаты на должность главного тренера. Отмечается, что «ротен» рассматривают кандидатуру наставника «Фейеноорда» Арне Слота.

Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В прошлом сезоне нидерландский специалист привел команду к чемпионству в местном чемпионате, помог ему в этом нынешний наставник «Шахтера» Марино Пушич, который до перехода в донецкий клуб работал ассистентом Арне.

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Арне Слот Фейеноорд Бавария Марино Пушич назначение тренера Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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