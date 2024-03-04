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Италия
04 марта 2024, 21:06 | Обновлено 04 марта 2024, 21:08
97
0

Малиновский не попал в стартовый состав Дженоа на матч с лидером Серии А

4 марта «грифоны» сыграют против «Интера» на «Сан-Сиро», начало встречи – 21:45 по Киеву

04 марта 2024, 21:06 | Обновлено 04 марта 2024, 21:08
97
0
Малиновский не попал в стартовый состав Дженоа на матч с лидером Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

4 марта состоится матч 27-го тура Серии А между командами «Интер» Милан и «Дженоа».

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Поединок пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.

В старте хозяев выйдет экс-звезда донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян.

Сейчас «Интер» занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 69 очками. «Дженоа» идет 12-м с 33 пунктами.

Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Стартовые составы на матч Интер – Дженоа:

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стартовые составы Интер Милан Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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