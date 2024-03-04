Малиновский не попал в стартовый состав Дженоа на матч с лидером Серии А
4 марта «грифоны» сыграют против «Интера» на «Сан-Сиро», начало встречи – 21:45 по Киеву
4 марта состоится матч 27-го тура Серии А между командами «Интер» Милан и «Дженоа».
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Поединок пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.
В старте хозяев выйдет экс-звезда донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян.
Сейчас «Интер» занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 69 очками. «Дженоа» идет 12-м с 33 пунктами.
Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Стартовые составы на матч Интер – Дженоа:
Siamo pronti per #InterGenoa 🔝— Inter (@Inter) March 4, 2024
I nostri 1️⃣1️⃣⚫🔵🔥
Powered by @play_eFootball #ForzaInter pic.twitter.com/YMA2IegyOA
⤵️ STARTING XI #InterGenoa pic.twitter.com/zohgI1nU7N— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 4, 2024
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