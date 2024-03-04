Игорь ХАРАТИН: «Мне много звонили из УПЛ»

Украинский полузащитник Игорь Харатин, который в феврале перешел в словацкий ДАК, признался, что у него были варианты в УПЛ и других чемпионатах:

«Из УПЛ много звонили. Когда вышло мое интервью, где я сказал о готовности вернуться в Украину, то много клубов звонили, спрашивали и были заинтересованы. Из Румынии были клубы, из Турции. Было несколько вариантов.

Такой месяц был тяжелый, потому что я уже был как бы и на чемоданах, вот-вот должен был ехать и не ехать. Трудный месяц был в этом плане. Когда «Легия» сказала, что не рассчитывает на меня, я тренировался со второй командой, проходил сборы с ними.

Конечно, я понимаю, лучше мне ехать и набираться игрового времени. Мне сейчас нужно играть и восстанавливать свои навыки. Все обдумав, приняли решение перейти в ДАК».