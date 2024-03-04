Луис Энрике рассказал о задаче ПСЖ на вторую игру с Реалом Сосьедад в ЛЧ
Испанец – об ответном поединке 1/8 финала
Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике признался, чего именно ждет от подопечных в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским клубом «Реал Сосьедад».
«Ответные матчи всегда трудны. Мы добились хорошего результата в первой игре, но будет трудно, если мы не выйдем на поле с правильным настроем и максимальной концентрацией. Надеюсь, что команда будет на высоте и сыграет так, как мы играли на протяжении всего сезона. Мы должны выиграть этот матч», – заявил Луис Энрике.
Поединок «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» состоится во вторник, 5 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени. В первой игре парижане победили дома со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике находится в поле зрения испанской «Барселоны» и может вновь ее возглавить.
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