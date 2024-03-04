Барселона может заменить Хави успешным экс-тренером команды

Нынешний наставник парижского «ПСЖ» Луис Энрике является фаворитом спортивного директора «Барселоны» Деку на замену Хави, который будущим летом, как известно, покинет коллектив.

Сообщается, что помешать назначению Луиса Энрике могут разве что финансовые проблемы «Барселоны». Несмотря на это, Деку уверен, что испанец – идеальный кандидат на замену Хави.

Действующий контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

Луис Энрике уже работал с «Барселоной». Он возглавлял клуб с 2014 по 2017 год. Под его руководством «сине-гранатовые» смогли выиграть чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее стало известно, когда «Барселона» определится с новым главным тренером.