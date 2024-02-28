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Испания
28 февраля 2024, 11:41 | Обновлено 28 февраля 2024, 12:49
372
0

Известно, когда Барселона определится с новым главным тренером

Каталонцам надо найти преемника Хави

28 февраля 2024, 11:41 | Обновлено 28 февраля 2024, 12:49
372
0
Известно, когда Барселона определится с новым главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Руководство «Барселоны» занимается вопросом поиска тренера, который заменит Хави на посту наставника клуба по завершении нынешнего сезона-2023/2024.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта и спортивный директор «Барселоны» Деку надеются определиться с новым наставником уже к апрелю.

Сообщается, что в шорт-лист каталонцев входят итальянец Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий «Брайтон», а также три тренера из Германии — Ханс-Дитер Флик, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 3-е место, имея 57 очков.

Ранее стало известно, что легендарный бразилец Дани Алвес лишился в «Барселоне» особого статуса.

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Источник Sport.es
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