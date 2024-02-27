Умножен на ноль. Дани Алвес лишился в Барселоне особого статуса

Испанская «Барселона» удалила профиль бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на официальном сайте.

Напомним, зимой 2023 года Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах и помещен под стражу.

22 февраля этого года стало известно, что Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения. Также ему запрещено приближаться к жертве в течение девяти с половиной лет.

Бразилец Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 годы. В составе «блауграны» он становился шестикратным чемпионом Испании, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.