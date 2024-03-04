Даже Клопп – не топ. Мойес настиг Венгера в интересном рейтинге АПЛ
Шотландский специалист умеет мотивировать до конца
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес улучшил до исторического показателя количество матчей в истории АПЛ, в которых его команды побеждали в компенсированное время.
Мойес, благодаря победе «молотобойцев» в дополнительное время к основному в матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1), вышел на первое место в реестре тренеров, которые набрали больше всего очков (21) в таких играх. По этому показателю шотландец стал лучшим вместе с бывшим легендарным менеджером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
Третье место в реестре занимает наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Под его руководством мерсисайдцы набрали 18 очков.
Топ-5 замыкают легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (16 очков), а также бывший тренер «красных дьяволов» и «Челси» Жозе Моуриньо (14 очков).
Ранее сообщалось, что Дэвид Мойес стал автором фатального антирекорда АПЛ.
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