Мойес вляпался. Тренер Вест Хэма стал автором фатального антирекорда АПЛ

В воскресенье, 4 февраля, в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Юнайтед».

В тренерской карьере Дэвида Мойеса, который возглавляет «молотобойцев», данный проигрыш стал 239-м в матчах АПЛ. Ни один тренер в истории лиги больше этого не проигрывал. Это новое антирекордное достижение.

Ко всему прочему, Мойес в качестве тренера ни разу не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на выезде – в 17 гостевых матчах против «красных дьяволов» команды под его руководством потерпели 13 поражений и 4 раза сыграли вничью.