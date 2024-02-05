Мойес вляпался. Тренер Вест Хэма стал автором фатального антирекорда АПЛ
Шотландский специалист вошел в историю английского футбола
В воскресенье, 4 февраля, в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Юнайтед».
В тренерской карьере Дэвида Мойеса, который возглавляет «молотобойцев», данный проигрыш стал 239-м в матчах АПЛ. Ни один тренер в истории лиги больше этого не проигрывал. Это новое антирекордное достижение.
Ко всему прочему, Мойес в качестве тренера ни разу не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на выезде – в 17 гостевых матчах против «красных дьяволов» команды под его руководством потерпели 13 поражений и 4 раза сыграли вничью.
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