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Англия
05 февраля 2024, 11:57 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:05
206
0

Мойес вляпался. Тренер Вест Хэма стал автором фатального антирекорда АПЛ

Шотландский специалист вошел в историю английского футбола

05 февраля 2024, 11:57 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:05
206
0
Мойес вляпался. Тренер Вест Хэма стал автором фатального антирекорда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

В воскресенье, 4 февраля, в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Юнайтед».

В тренерской карьере Дэвида Мойеса, который возглавляет «молотобойцев», данный проигрыш стал 239-м в матчах АПЛ. Ни один тренер в истории лиги больше этого не проигрывал. Это новое антирекордное достижение.

Ко всему прочему, Мойес в качестве тренера ни разу не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на выезде – в 17 гостевых матчах против «красных дьяволов» команды под его руководством потерпели 13 поражений и 4 раза сыграли вничью.

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Дэвид Мойес Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Squawka
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