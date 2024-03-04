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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 20:29 | Обновлено 04 марта 2024, 20:46
282
2

Крыськив вышел на 3-е место в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

Ванат и Буяльский в этом туре не отличились результативными действиями

04 марта 2024, 20:29 | Обновлено 04 марта 2024, 20:46
282
2
Крыськив вышел на 3-е место в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

Хавбек Шахтера Дмитрий Криськив поднялся на третью позицию в списке бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Дубль в ворота «Кривбаса» (5:2) позволил 23-летнему полузащитнику войти в топ-3 лучших в сезоне (6 забитых мячей и 5 голевых передач).

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 9 голов и 6 ассистов (15 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на одно результативное действие меньше (7 голов + 7 ассистов).

Ванат и Буяльский в этом туре не отличились результативными действиями, причем Виталий не играл в матче с Черноморцем (1:0) из-за травмы.

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 9+6=15
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
  • 3. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
  • 4. Илья Квасница (Рух): 5+6=11
  • 5. Александр Филиппов (Днепр-1): 7+2=9
  • 5. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+2=9
  • 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9
  • 8. Александр Зубков (Шахтер): 4+5=9
  • 9. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8
  • 10. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8
  • 10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8
  • 12. Назар Волошин (Динамо): 4+4=8

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (9 забитых мячей), опережая Буяльского, Филиппова, Кожушко и Штогрина (по 7).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Филиппов Руслан Степанюк Максим Задерака Ворскла Полтава Юрий Климчук Олег Кожушко Днепр-1 Владислав Ванат Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Назар Волошин Александр Зубков
Источник УПЛ-ТВ
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Heyter
Після матчу з Кривбасом ,Криськів вийшов на перше місце крисюків
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