Крыськив вышел на 3-е место в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Ванат и Буяльский в этом туре не отличились результативными действиями
Хавбек Шахтера Дмитрий Криськив поднялся на третью позицию в списке бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.
Дубль в ворота «Кривбаса» (5:2) позволил 23-летнему полузащитнику войти в топ-3 лучших в сезоне (6 забитых мячей и 5 голевых передач).
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 9 голов и 6 ассистов (15 результативных действий).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на одно результативное действие меньше (7 голов + 7 ассистов).
Ванат и Буяльский в этом туре не отличились результативными действиями, причем Виталий не играл в матче с Черноморцем (1:0) из-за травмы.
Рейтинг игроков по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 9+6=15
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
- 3. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
- 4. Илья Квасница (Рух): 5+6=11
- 5. Александр Филиппов (Днепр-1): 7+2=9
- 5. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+2=9
- 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9
- 8. Александр Зубков (Шахтер): 4+5=9
- 9. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8
- 10. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8
- 10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8
- 12. Назар Волошин (Динамо): 4+4=8
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (9 забитых мячей), опережая Буяльского, Филиппова, Кожушко и Штогрина (по 7).
Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
3 марта подопечные Мичела неожиданно проиграли «Мальорке» 0:1
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве