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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 21:19 | Обновлено 03 марта 2024, 22:17
3409
4

Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3

Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве

03 марта 2024, 21:19 | Обновлено 03 марта 2024, 22:17
3409
4
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
УПЛ

С 1 по 3 марта состоялся 19-й тур Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В чемпионате Украины сменился лидер: «Днепр-1» набрал 38 очков и опередил криворожский «Кривбасс» (37).

Донецкий «Шахтер» разгромил «Кривбасс» (5:2) и вошел в топ-3 (35 очков и две игры в запасе).

Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции (34) и имеет три матча в резерве. Житомирское «Полесье» замыкает топ-5 (33) после домашнего поражения от ЛНЗ (0:1).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов), а также «Минай» (10), который одержал первую победу в сезоне.

🏆 Украинская Премьер-лига. 19-й тур

  • 🔹 01.03. 18:00. Полесье – ЛНЗ Черкассы – 0:1
  • 🔹 02.03. 13:00. Минай – Металлист 1925 – 2:0
  • 🔹 02.03. 15:30. Динамо – Черноморец – 1:0
  • 🔹 02.03. 15:30. Ворскла – Верес – 2:1
  • 🔹 02.03. 18:00. Колос – Рух – 0:1
  • 🔹 03.03. 13:00. Оболонь – Днепр-1 – 0:1
  • 🔹 03.03. 15:30. Александрия – Заря – 0:0
  • 🔹 03.03. 18:00. Шахтер – Кривбасс – 5:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Висновок після матчу іржі :" Днонєтскіх треба добивати, поки вони лежать"
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+1
Русланчик Шевченко
Да, Кривбас, это типа Жироны, 3-5 место займут можно сказать успешный сезон провели...
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0
nick07
В принципі боротьба буде між ШД та ДК, можливо спробує вклонитись і ДД, всі решта за чемпіонською гонкою (не вірю що Кривбас витримає весь сезон)
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0
Лига конференций без динамо
Действующий чемпион скоро будет на своём законом первом месте,ну а дырявые уже на своем любимом  4 месте главное его им теперь удержать  
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-4
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