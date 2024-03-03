Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве
С 1 по 3 марта состоялся 19-й тур Украинской Премьер-лиги.
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В чемпионате Украины сменился лидер: «Днепр-1» набрал 38 очков и опередил криворожский «Кривбасс» (37).
Донецкий «Шахтер» разгромил «Кривбасс» (5:2) и вошел в топ-3 (35 очков и две игры в запасе).
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции (34) и имеет три матча в резерве. Житомирское «Полесье» замыкает топ-5 (33) после домашнего поражения от ЛНЗ (0:1).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов), а также «Минай» (10), который одержал первую победу в сезоне.
🏆 Украинская Премьер-лига. 19-й тур
- 🔹 01.03. 18:00. Полесье – ЛНЗ Черкассы – 0:1
- 🔹 02.03. 13:00. Минай – Металлист 1925 – 2:0
- 🔹 02.03. 15:30. Динамо – Черноморец – 1:0
- 🔹 02.03. 15:30. Ворскла – Верес – 2:1
- 🔹 02.03. 18:00. Колос – Рух – 0:1
- 🔹 03.03. 13:00. Оболонь – Днепр-1 – 0:1
- 🔹 03.03. 15:30. Александрия – Заря – 0:0
- 🔹 03.03. 18:00. Шахтер – Кривбасс – 5:2
Турнирная таблица УПЛ
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