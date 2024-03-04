НЕЙМАР: «Надеюсь снова сыграть вместе с Месси»

Звездный бразильский форвард Неймар, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», признался, что хотел бы снова играть вместе с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси:

«Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео – великий человек, в футболе его все знают. Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже».

Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» в 2013 – 2017 годах и за «ПСЖ» в 2021 – 2023 годах.

Ранее сообщалось о том, что Неймару грозит тюремный срок из-за рекламы онлайн-казино.