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  4. НЕЙМАР: «Надеюсь снова сыграть вместе с Месси»
Саудовская Аравия
04 марта 2024, 20:25 |
373
0

НЕЙМАР: «Надеюсь снова сыграть вместе с Месси»

Бразильский форвард просится в «Интер Майами»?

04 марта 2024, 20:25 |
373
0
НЕЙМАР: «Надеюсь снова сыграть вместе с Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский форвард Неймар, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», признался, что хотел бы снова играть вместе с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси:

«Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео – великий человек, в футболе его все знают. Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже».

Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» в 2013 – 2017 годах и за «ПСЖ» в 2021 – 2023 годах.

Ранее сообщалось о том, что Неймару грозит тюремный срок из-за рекламы онлайн-казино.

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Неймар Интер Майами Аль-Хиляль Лионель Месси
Источник ESPN
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