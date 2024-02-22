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  4. Неймару грозит тюремный срок из-за рекламы скандального онлайн-казино
Бразилия
22 февраля 2024, 11:51 |
707
0

Неймару грозит тюремный срок из-за рекламы скандального онлайн-казино

Звездный бразилец является амбассадором букмекера Blaze, который обманывает игроков

22 февраля 2024, 11:51 |
707
0
Неймару грозит тюремный срок из-за рекламы скандального онлайн-казино
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

32-летнему бразильскому футболисту саудовского «Аль-Хиляля» Неймару грозит тюремный срок из-за якобы осознанной рекламы скандального онлайн-казино, которое обманывало игроков.

Недавно Неймара обвинили в размещении в социальных сетях вводящей в заблуждение рекламы Blaze. По словам автора акции Виллиана Сингера, игрок является амбасадором бренда с 2022 года.

В деле, поданном в суд Рио-де-Жанейро, также представлены дела игроков, которые утверждали, что онлайн-букмекерская контора принесла им финансовый ущерб.

Адвокат и автор дела утверждает, что Неймар должен был знать о проблемах, связанных с платформой. Далее Сингер утверждает, что звезда может нести ответственность за преступление, связанное с продвижением вводящей в заблуждение рекламы, как это предусмотрено статьей 67 Кодекса прав потребителей.

В прошлом году онлайн-букмекерская контора Blaze столкнулась с несколькими обвинениями в договорных матчах. Национальное телекоммуникационное агентство (Anatel) потребовало заблокировать платформу после решения суда Сан-Паулу.

В октябре прошлого года Неймар получил в расположении сборной травму передней крестообразной связки и разрыв мениска колена. Ожидается, что он восстановится не раньше августа. До того, как получить травму, бразилец успел сыграть за «Аль-Хиляль» пять матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

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