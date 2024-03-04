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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 18:30 | Обновлено 04 марта 2024, 18:43
167
1

Шахтер нанес юбилейный разгром в УПЛ

Горняки одержали 150-ю крупную победу в УПЛ на своем поле

04 марта 2024, 18:30 | Обновлено 04 марта 2024, 18:43
167
1
Шахтер нанес юбилейный разгром в УПЛ
ФК Шахтер

В матче с «Кривбассом» (5:2) горняки одержали рекордную для чемпионатов Украины 150-ю домашнюю победу с крупным счетом. С разницей в три и более мяча «оранжево-черные» выигрывали в родных стенах у 35 команд. Наибольшее количество разгромов на своем поле «Шахтер» нанес «Карпатам» – 14, «Арсеналу»/ЦСКА, «Мариуполю» и «Черноморцу» – по 11.

67 крупных викторий горняки отпраздновали с Мирчей Луческу, 30 – с Валерием Яремченко, 13 – с Паулу Фонсекой, 11 – с, Луишем Каштру, 10 – с Виктором Прокопенко, 5 – с Роберто Де Дзерби, 3 – с Игором Йовичевичем и Невио Скалой, по 2 – с Валерием Рудаковым и Берндом Шустером, по 1 – с Анатолием Бышовцем, Марино Пушичем, Владимиром Сальковым и Дарио Срной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юблейные крупные домашние победы Шахтера в УПЛ

Победа

Дата

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1-я

18.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Нива В

5:0

50-я

22.05.2004

Мирча ЛУЧЕСКУ

Карпаты

5:0

100-я

26.05.2013

Мирча ЛУЧЕСКУ

Металлург Д

4:0

150-я

03.03.2024

Марино ПУШИЧ

Кривбасс

5:2

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Источник Sport.ua
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Sashko57
А судьи кто? Список в студию.
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