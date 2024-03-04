Шахтер нанес юбилейный разгром в УПЛ

В матче с «Кривбассом» (5:2) горняки одержали рекордную для чемпионатов Украины 150-ю домашнюю победу с крупным счетом. С разницей в три и более мяча «оранжево-черные» выигрывали в родных стенах у 35 команд. Наибольшее количество разгромов на своем поле «Шахтер» нанес «Карпатам» – 14, «Арсеналу»/ЦСКА, «Мариуполю» и «Черноморцу» – по 11.

67 крупных викторий горняки отпраздновали с Мирчей Луческу, 30 – с Валерием Яремченко, 13 – с Паулу Фонсекой, 11 – с, Луишем Каштру, 10 – с Виктором Прокопенко, 5 – с Роберто Де Дзерби, 3 – с Игором Йовичевичем и Невио Скалой, по 2 – с Валерием Рудаковым и Берндом Шустером, по 1 – с Анатолием Бышовцем, Марино Пушичем, Владимиром Сальковым и Дарио Срной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юблейные крупные домашние победы Шахтера в УПЛ