Еще один хавбек Барселоны получил серьезную травму
Френки де Йонг пропустит как минимум месяц
Еще один ключевой полузащитник «Барселоны» получил травму, о чем сообщила пресс-служба каталонского клуба. Речь идет о 26-летнем нидерландце Френки де Йонге, у которого растяжение боковой связки правой лодыжки.
По прогнозам врачей, восстановление де Йонга займет 4-5 недель. Он точно пропустит ответный матча 1/8 финала против «Наполи», который пройдет 12 марта в Испании.
Ранее травму получил еще один основной хавбек «Барселоны» – Педри. Он решил отказаться от операции, чтобы сохранить шансы выступить на Евро-2024.
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