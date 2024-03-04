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  4. Еще один хавбек Барселоны получил серьезную травму
Испания
04 марта 2024, 18:45 |
554
0

Еще один хавбек Барселоны получил серьезную травму

Френки де Йонг пропустит как минимум месяц

04 марта 2024, 18:45 |
554
0
Еще один хавбек Барселоны получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Еще один ключевой полузащитник «Барселоны» получил травму, о чем сообщила пресс-служба каталонского клуба. Речь идет о 26-летнем нидерландце Френки де Йонге, у которого растяжение боковой связки правой лодыжки.

По прогнозам врачей, восстановление де Йонга займет 4-5 недель. Он точно пропустит ответный матча 1/8 финала против «Наполи», который пройдет 12 марта в Испании.

Ранее травму получил еще один основной хавбек «Барселоны» – Педри. Он решил отказаться от операции, чтобы сохранить шансы выступить на Евро-2024.

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Барселона Френки де Йонг травма
Источник ФК Барселона
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