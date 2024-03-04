Еще один хавбек Барселоны получил серьезную травму

Еще один ключевой полузащитник «Барселоны» получил травму, о чем сообщила пресс-служба каталонского клуба. Речь идет о 26-летнем нидерландце Френки де Йонге, у которого растяжение боковой связки правой лодыжки.

По прогнозам врачей, восстановление де Йонга займет 4-5 недель. Он точно пропустит ответный матча 1/8 финала против «Наполи», который пройдет 12 марта в Испании.

Ранее травму получил еще один основной хавбек «Барселоны» – Педри. Он решил отказаться от операции, чтобы сохранить шансы выступить на Евро-2024.