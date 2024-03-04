Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура УПЛ

Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

На первом этапе состоялся опрос спортивных журналистов и партнеров УПЛ. Своих номинантов после 19-го тура назвали украинские спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua.

В список претендентов на награду лучшему игроку 19-го тура вошли:

Дмитрий Крыськив («Шахтер»)

Сергей Мякушко («Ворскла»)

Александр Филиппов («Днепр-1»)

Алексей Сыч («Рух»)

В список претендентов на награду лучшему тренеру 19-го тура вошли: