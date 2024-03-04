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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 17:41 | Обновлено 04 марта 2024, 17:54
332
0

Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура УПЛ

Топ-4: Дмитрий Крыськив, Сергей Мякушко, Александр Филиппов и Алексей Сыч

04 марта 2024, 17:41 | Обновлено 04 марта 2024, 17:54
332
0
Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура УПЛ
УПЛ. Дмитрий Крыськив

Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

На первом этапе состоялся опрос спортивных журналистов и партнеров УПЛ. Своих номинантов после 19-го тура назвали украинские спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua.

В список претендентов на награду лучшему игроку 19-го тура вошли:

  • Дмитрий Крыськив («Шахтер»)
  • Сергей Мякушко («Ворскла»)
  • Александр Филиппов («Днепр-1»)
  • Алексей Сыч («Рух»)

В список претендентов на награду лучшему тренеру 19-го тура вошли:

  • Марино Пушич («Шахтер»)
  • Олег Дулуб (ЛНЗ)
  • Желько Любенович («Минай»)
  • Виталий Пономарев («Рух»)

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Дмитрий Крыськив Сергей Мякушко Александр Филиппов Алексей Сыч Марино Пушич Олег Дулуб Желько Любенович Виталий Пономарев Шахтер Донецк Ворскла Полтава Днепр-1 Рух Львов ЛНЗ Черкассы Минай лучший тренер лучший игрок
Источник УПЛ
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