Украина. Премьер лига04 марта 2024, 17:41 | Обновлено 04 марта 2024, 17:54
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Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура УПЛ
Топ-4: Дмитрий Крыськив, Сергей Мякушко, Александр Филиппов и Алексей Сыч
04 марта 2024, 17:41 | Обновлено 04 марта 2024, 17:54
332
0
Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
На первом этапе состоялся опрос спортивных журналистов и партнеров УПЛ. Своих номинантов после 19-го тура назвали украинские спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua.
В список претендентов на награду лучшему игроку 19-го тура вошли:
- Дмитрий Крыськив («Шахтер»)
- Сергей Мякушко («Ворскла»)
- Александр Филиппов («Днепр-1»)
- Алексей Сыч («Рух»)
В список претендентов на награду лучшему тренеру 19-го тура вошли:
- Марино Пушич («Шахтер»)
- Олег Дулуб (ЛНЗ)
- Желько Любенович («Минай»)
- Виталий Пономарев («Рух»)
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