Тренер юношеской сборной Украины рассказал, будет ли вызывать сына Шевченко
Дмитрий Михайленко планирует вызвать в команду U-19 Кристиана
Главный тренер сборной Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, вызовет ли в команду сына президента УАФ Андрея Шевченко Кристиана, который сейчас выступает за молодежные команды «Уотфорда».
«Я на контакте с тренерами и аналитиками «Уотфорда». Смотрел последние три игры Кристиана. У него очень достойный уровень, поэтому планируем вызвать его», – признался Михайленко.
Сегодня стало известно, что Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер побеседовал с украинским вратарем
Самые интересные события 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре