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Сборная УКРАИНЫ
04 марта 2024, 15:49 | Обновлено 04 марта 2024, 16:44
900
0

Тренер юношеской сборной Украины рассказал, будет ли вызывать сына Шевченко

Дмитрий Михайленко планирует вызвать в команду U-19 Кристиана

04 марта 2024, 15:49 | Обновлено 04 марта 2024, 16:44
900
0
Тренер юношеской сборной Украины рассказал, будет ли вызывать сына Шевченко
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, вызовет ли в команду сына президента УАФ Андрея Шевченко Кристиана, который сейчас выступает за молодежные команды «Уотфорда».

«Я на контакте с тренерами и аналитиками «Уотфорда». Смотрел последние три игры Кристиана. У него очень достойный уровень, поэтому планируем вызвать его», – признался Михайленко.

Сегодня стало известно, что Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

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Уотфорд Кристиан Шевченко Дмитрий Михайленко женская сборная Украины по футболу U-19
Источник Трибуна
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