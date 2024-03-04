Тренер юношеской сборной Украины рассказал, будет ли вызывать сына Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, вызовет ли в команду сына президента УАФ Андрея Шевченко Кристиана, который сейчас выступает за молодежные команды «Уотфорда».

«Я на контакте с тренерами и аналитиками «Уотфорда». Смотрел последние три игры Кристиана. У него очень достойный уровень, поэтому планируем вызвать его», – признался Михайленко.

Сегодня стало известно, что Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.