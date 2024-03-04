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  4. Владлен ЮРЧЕНКО: «В ворота Миная должны были назначать пенальти»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 15:31 |
232
0

Владлен ЮРЧЕНКО: «В ворота Миная должны были назначать пенальти»

Полузащитник «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Миная»

04 марта 2024, 15:31 |
232
0
Владлен ЮРЧЕНКО: «В ворота Миная должны были назначать пенальти»
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко прокомментировал поражение от «Миная» (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

– Видели, что вы общались с арбитром, были у вас сегодня претензии к арбитражу?

– По моему мнению, в первом тайме должно было быть пенальти в ворота «Миная», когда я бил. Потому что мяч летел метров 7-10, после чего попал в руку, она была немножко сбоку. Пока мяч летел, игрок мог убрать руку. Мяч летел в створ ворот и игрок отбил. Как по мне, то это пенальти. Не знаю, как это трактовать иначе. Если, когда бьешь с метра или двух – хорошо. Мяч летел достаточно времени и руку можно было убрать – такое мое мнение.

– За счет сегодня победил «Минай», в каких компонентах они вас превосходили?

– В первом тайме мы проиграли в агрессии полностью. Так нельзя играть, как мы действовали в первые 45 минут. Если посмотреть на второй тайм, то у них не было много моментов. Только один момент мы упустили и они забили второй гол.

– Если бы Денис Гармаш забил в начале второго тайма, все могло бы пойти иначе?

– Есть много факторов. И там могли забить, еще штрафной удар, когда мы могли забить. И красная карточка была, вдесятером было очень тяжело играть. Много факторов существует, но мы могли перевернуть эту игру.

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Источник: арбитры получили от УАФ новые рекомендации. Что советуют судьям
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Владлен Юрченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925
Источник ФК Металлист 1925
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