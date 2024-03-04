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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 13:21 | Обновлено 04 марта 2024, 13:32
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Крыськив оформил юбилейный дубль

Игроки «Шахтера» 10-й раз сделали дубли в матчах с «Кривбассом»

04 марта 2024, 13:21 | Обновлено 04 марта 2024, 13:32
50
0
Крыськив оформил юбилейный дубль
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Второй дубль в УПЛ 23-летнего полузащитника Дмитрия Крыськива стал 10-м для «Шахтера» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. Больше дуплетов горняки оформили только четырем клубам.

9 раз игроки дончан забивали по два мяча криворожцам дома и 1 – в гостях. Свой вклад в юбилей внесли 7 футболистов оранжево-черных. При этом Жадсон, Дмитрий Крыськив и Геннадий Орбу поставили по два двойных автографа в воротах бело-красно-черных.

К слову, первый гол Крыськива «Кривбассу» оказался для Дмитрия 10-м в УПЛ в рядах «Шахтера», а второй – 15-м в карьере (ЧУ – 13, КУ – 1, ЕК – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 дублей Шахтера в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Счет

Вратарь «Кривбасса»

1.

01.11.1992

Сергей АТЕЛЬКИН

5:1 (д)

Анатолий ЧИСТОВ

2.

10.09.1995

Геннадий ОРБУ

4:0 (д)

Валерий ВОРОБЬЕВ

3.

22.04.1997

Геннадий ОРБУ

6:0 (д)

Николай ЗБАРАХ

4.

03.04.2005

Алексей БЕЛИК

4:2 (д)

Игор ДМИТРИЕВИЧ

5.

03.04.2005

ЖАДСОН

4:2 (д)

Игор ДМИТРИЕВИЧ

6.

23.07.2006

ЭЛАНУ

5:0 (д)

Максим СТАРЦЕВ

7.

18.10.2008

БРАНДАУ

4:2 (д)

Артур ЛЕСЬКО

8.

18.07.2009

ЖАДСОН

3:0 (д)

Исли ХИДИ

9.

20.08.2023

Дмитрий КРЫСЬКИВ

3:3 (г)

Андрей КЛИЩУК

10.

03.03.2024

Дмитрий КРЫСЬКИВ

5:2 (д)

Андрей КЛИЩУК

Наибольшее количество дублей Шахтера одному сопернику в чемпионатах Украины

ДБ

Соперник

Первый

Автор

Последний

Автор

18

Мариуполь

09.07.1997

Сергей АТЕЛЬКИН

18.09.2021

Геннадий СУДАКОВ

16

Заря

18.09.1995

Игорь ПЕТРОВ

15.10.2021

ТЕТЕ

14

Металлург З

19.06.1994

Сергей АТЕЛЬКИН

28.08.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

11

Карпаты

07.11.1993

Валерий КРИВЕНЦОВ

10.03.2019

Виктор КОВАЛЕНКО

10

Волынь

18.10.1992

Олег МАТВЕЕВ

21.11.2015

МАРЛОС

10

Черноморец

11.09.1993

Олег МАТВЕЕВ

16.02.2018

МАРЛОС

10

Ворскла

11.06.1997

Александр БАБИЙ

04.04.2021

ЖУНИОР МОРАЕС

10

Кривбасс

01.11.1992

Сергей АТЕЛЬКИН

03.03.2024

Дмитрий КРЫСЬКИВ

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Источник Sport.ua
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