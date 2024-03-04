Крыськив оформил юбилейный дубль
Игроки «Шахтера» 10-й раз сделали дубли в матчах с «Кривбассом»
Второй дубль в УПЛ 23-летнего полузащитника Дмитрия Крыськива стал 10-м для «Шахтера» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. Больше дуплетов горняки оформили только четырем клубам.
9 раз игроки дончан забивали по два мяча криворожцам дома и 1 – в гостях. Свой вклад в юбилей внесли 7 футболистов оранжево-черных. При этом Жадсон, Дмитрий Крыськив и Геннадий Орбу поставили по два двойных автографа в воротах бело-красно-черных.
К слову, первый гол Крыськива «Кривбассу» оказался для Дмитрия 10-м в УПЛ в рядах «Шахтера», а второй – 15-м в карьере (ЧУ – 13, КУ – 1, ЕК – 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 дублей Шахтера в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Счет
|
Вратарь «Кривбасса»
|
1.
|
01.11.1992
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
5:1 (д)
|
Анатолий ЧИСТОВ
|
2.
|
10.09.1995
|
Геннадий ОРБУ
|
4:0 (д)
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
3.
|
22.04.1997
|
Геннадий ОРБУ
|
6:0 (д)
|
Николай ЗБАРАХ
|
4.
|
03.04.2005
|
Алексей БЕЛИК
|
4:2 (д)
|
Игор ДМИТРИЕВИЧ
|
5.
|
03.04.2005
|
ЖАДСОН
|
4:2 (д)
|
Игор ДМИТРИЕВИЧ
|
6.
|
23.07.2006
|
ЭЛАНУ
|
5:0 (д)
|
Максим СТАРЦЕВ
|
7.
|
18.10.2008
|
БРАНДАУ
|
4:2 (д)
|
Артур ЛЕСЬКО
|
8.
|
18.07.2009
|
ЖАДСОН
|
3:0 (д)
|
Исли ХИДИ
|
9.
|
20.08.2023
|
Дмитрий КРЫСЬКИВ
|
3:3 (г)
|
Андрей КЛИЩУК
|
10.
|
03.03.2024
|
Дмитрий КРЫСЬКИВ
|
5:2 (д)
|
Андрей КЛИЩУК
Наибольшее количество дублей Шахтера одному сопернику в чемпионатах Украины
|
ДБ
|
Соперник
|
Первый
|
Автор
|
Последний
|
Автор
|
18
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
18.09.2021
|
Геннадий СУДАКОВ
|
16
|
Заря
|
18.09.1995
|
Игорь ПЕТРОВ
|
15.10.2021
|
ТЕТЕ
|
14
|
Металлург З
|
19.06.1994
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
28.08.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
11
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
10.03.2019
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
10
|
Волынь
|
18.10.1992
|
Олег МАТВЕЕВ
|
21.11.2015
|
МАРЛОС
|
10
|
Черноморец
|
11.09.1993
|
Олег МАТВЕЕВ
|
16.02.2018
|
МАРЛОС
|
10
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
Александр БАБИЙ
|
04.04.2021
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
10
|
Кривбасс
|
01.11.1992
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
03.03.2024
|
Дмитрий КРЫСЬКИВ
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