Крыськив оформил юбилейный дубль

Второй дубль в УПЛ 23-летнего полузащитника Дмитрия Крыськива стал 10-м для «Шахтера» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. Больше дуплетов горняки оформили только четырем клубам.

9 раз игроки дончан забивали по два мяча криворожцам дома и 1 – в гостях. Свой вклад в юбилей внесли 7 футболистов оранжево-черных. При этом Жадсон, Дмитрий Крыськив и Геннадий Орбу поставили по два двойных автографа в воротах бело-красно-черных.

К слову, первый гол Крыськива «Кривбассу» оказался для Дмитрия 10-м в УПЛ в рядах «Шахтера», а второй – 15-м в карьере (ЧУ – 13, КУ – 1, ЕК – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 дублей Шахтера в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины

Дата Игрок Счет Вратарь «Кривбасса» 1. 01.11.1992 Сергей АТЕЛЬКИН 5:1 (д) Анатолий ЧИСТОВ 2. 10.09.1995 Геннадий ОРБУ 4:0 (д) Валерий ВОРОБЬЕВ 3. 22.04.1997 Геннадий ОРБУ 6:0 (д) Николай ЗБАРАХ 4. 03.04.2005 Алексей БЕЛИК 4:2 (д) Игор ДМИТРИЕВИЧ 5. 03.04.2005 ЖАДСОН 4:2 (д) Игор ДМИТРИЕВИЧ 6. 23.07.2006 ЭЛАНУ 5:0 (д) Максим СТАРЦЕВ 7. 18.10.2008 БРАНДАУ 4:2 (д) Артур ЛЕСЬКО 8. 18.07.2009 ЖАДСОН 3:0 (д) Исли ХИДИ 9. 20.08.2023 Дмитрий КРЫСЬКИВ 3:3 (г) Андрей КЛИЩУК 10. 03.03.2024 Дмитрий КРЫСЬКИВ 5:2 (д) Андрей КЛИЩУК

Наибольшее количество дублей Шахтера одному сопернику в чемпионатах Украины