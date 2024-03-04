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  4. Илья КВАСНИЦА: «Победа над Колосом подбадривает Рух»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 13:09 |
109
0

Илья КВАСНИЦА: «Победа над Колосом подбадривает Рух»

Вингер «Руха» прокомментировал победу над коваловской командой

04 марта 2024, 13:09 |
109
0
Илья КВАСНИЦА: «Победа над Колосом подбадривает Рух»
ФК Колос

Вингер львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ:

«Перед каждым матчем тренерский штаб дает игрокам установку играть в тот футбол, который пропагандирует команда, который мы тренировали на сборах, не отходить от своих принципов. Нам нужно действовать так же, даже если счет изменится в любую из сторон.

Мне комфортно играть на одном фланге с Алексеем Сычем. Он очень хороший футболист и у нас отличное взаимопонимание. Нам обоим нравится играть в связке, мы действуем спокойно, а в матче с «Колосом» благодаря этому удалось забить гол.

«Колос» во втором тайме начал больше давить, выбивать мяч вперед в надежде выиграть верховую борьбу и создать хоть какие-то моменты. Да, на поле тогда было больше борьбы и нам трудно было играть в свой привычный футбол: играть низом, строить позиционную атаку, преодолевать прессинг соперника. В общем это был очень боевой поединок.

Эта победа подбадривает «Рух». И ничья с «Полесьем», и победа над «Колосом» - хорошие результаты. Мы приложим все усилия, чтобы продолжить набирать очки».

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Илья Квасница чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух
Источник ФК Рух Львов
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