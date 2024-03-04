Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Небо и земля». Бывший тренер Довбика высказался об Артеме
Испания
04 марта 2024, 14:28 |
1233
0

«Небо и земля». Бывший тренер Довбика высказался об Артеме

Игорь Рахаев поделился мнением о голеадоре «Жироны»

04 марта 2024, 14:28 |
1233
0
«Небо и земля». Бывший тренер Довбика высказался об Артеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Тренер Игорь Рахаев высказался об украинском форварде «Жироны» Артеме Довбике.

Рахаев в свое время возглавлял молдавскую «Зарю», за которую тогда играл Довбик.

«Довбик – это трудолюбивый и скромный парень, который постоянно себя совершенствовал и старался. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогдашний Довбик и нынешний – это небо и земля. Тогда Артему было 18 лет, он всего несколько матчей за «Зарю» провел.

Но он был старательный, трудолюбивый футболист. Рад, что у него получилось развиться и прогрессировать», – сказал Рахаев.

В этом сезоне Довбик провел за «Жирону» 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее защитник сборной Молдовы сравнил Довбика с европейской суперзвездой.

По теме:
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?
Барселона может заменить Хави успешным экс-тренером команды
Лидер Жироны озвучил основную цель команды после поражения в последней игре
Игорь Рахаев Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03 марта 2024, 20:06 285
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов

Второй гол и удаление сломали игру криворожской команды

Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
Бокс | 03 марта 2024, 22:20 1
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»

«Железный Майк» шокирован отказом Альвареса от боя с Бенавидесом

Сын Шевченко получил украинский паспорт
Футбол | 04.03.2024, 14:05
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны
Футбол | 04.03.2024, 11:37
Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны
Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04.03.2024, 06:48
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 6
Футбол
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
03.03.2024, 10:07 1
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем