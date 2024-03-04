«Небо и земля». Бывший тренер Довбика высказался об Артеме
Игорь Рахаев поделился мнением о голеадоре «Жироны»
Тренер Игорь Рахаев высказался об украинском форварде «Жироны» Артеме Довбике.
Рахаев в свое время возглавлял молдавскую «Зарю», за которую тогда играл Довбик.
«Довбик – это трудолюбивый и скромный парень, который постоянно себя совершенствовал и старался. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогдашний Довбик и нынешний – это небо и земля. Тогда Артему было 18 лет, он всего несколько матчей за «Зарю» провел.
Но он был старательный, трудолюбивый футболист. Рад, что у него получилось развиться и прогрессировать», – сказал Рахаев.
В этом сезоне Довбик провел за «Жирону» 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее защитник сборной Молдовы сравнил Довбика с европейской суперзвездой.
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