Защитник сборной Молдовы сравнил Довбика с европейской суперзвездой
Владислав Бабогло вспомнил, как противостоял Роберту Левандовски
Центральный защитник национальной сборной Молдовы и львовских «Карпат» Владислав Бабогло вспомнил, как противостоял нападающему «Барселоны» Роберту Левандовски в матче против Польши, а также сравнил его с украинским форвардом «Жироны» Артемом Довбиком.
– Левандовски как оппонент что-то показал?
– Хороший футболист, но... Все спрашивали, но скажу так: мы в чемпионате перед этими играми играли с «Днепром-1», и Довбик там был. Они очень похожи между собой, откровенно. Ты играешь – Довбик наоборот еще шире, выше.
– У нас Макс Кащук говорит, что Довбик ничем не уступает Холанду.
– По Холанду не знаю, но по крайней мере Левандовски... Да это такие же люди. Я когда еще не играл, перед первой игрой с албанцами, думал: «Наверное, там какой-то уровень – все так быстро-быстро». Ну, быстро, но не настолько, чтобы... Разница вот здесь, в голове.
– Будем говорить, что Довбик натренировал Бабогло под Левандовски.
– Да (смеется – прим.).
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