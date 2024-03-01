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  4. Защитник сборной Молдовы сравнил Довбика с европейской суперзвездой
Испания
01 марта 2024, 17:20 |
843
0

Защитник сборной Молдовы сравнил Довбика с европейской суперзвездой

Владислав Бабогло вспомнил, как противостоял Роберту Левандовски

01 марта 2024, 17:20 |
843
0
Защитник сборной Молдовы сравнил Довбика с европейской суперзвездой
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник национальной сборной Молдовы и львовских «Карпат» Владислав Бабогло вспомнил, как противостоял нападающему «Барселоны» Роберту Левандовски в матче против Польши, а также сравнил его с украинским форвардом «Жироны» Артемом Довбиком.

– Левандовски как оппонент что-то показал?

– Хороший футболист, но... Все спрашивали, но скажу так: мы в чемпионате перед этими играми играли с «Днепром-1», и Довбик там был. Они очень похожи между собой, откровенно. Ты играешь – Довбик наоборот еще шире, выше.

– У нас Макс Кащук говорит, что Довбик ничем не уступает Холанду.

– По Холанду не знаю, но по крайней мере Левандовски... Да это такие же люди. Я когда еще не играл, перед первой игрой с албанцами, думал: «Наверное, там какой-то уровень – все так быстро-быстро». Ну, быстро, но не настолько, чтобы... Разница вот здесь, в голове.

– Будем говорить, что Довбик натренировал Бабогло под Левандовски.

– Да (смеется – прим.).

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Источник Брутальный футбол
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