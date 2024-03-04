Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 12:48 | Обновлено 04 марта 2024, 13:33
775
5

Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича

Самые интересные события 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

04 марта 2024, 12:48 | Обновлено 04 марта 2024, 13:33
775
5
Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича
ФК Шахтер

«Полесье» на своем поле неожиданно уступило ЛНЗ. Первую победу в сезоне (!) добыл «Минай», победивший «Металлист 1925». Шовковский во главе «Динамо» пока что лишь побеждает. В этот раз переигран «Черноморец». В центральном поединке тура «Шахтер» разгромил «Кривбасс».

Ошибки тура

Если б молодость знала, а старость могла… Двумя резонансными результативными ошибками отметились киперы в нынешнем туре. Отличился и опытнейший Бойко, и молодой Варакута.

Голкипер «Полесья» привез сам себе проблемы на последних минутах матча против ЛНЗ. Денис в безобидной, казалось, ситуации выбил мяч прямо на ногу соперника. И соперник (Денис Олейник) этим подарком с благодарностью воспользовался.

Воспользовался ошибкой голкипера «Черноморца» Варакуты и полузащитник «Динамо» Шепелев. Волошин подавал с правого фланга во вратарскую. Голкипер должен был справиться с мячом, ведь визуально ничего сложного в той подаче не было. Но Даниил не удержал мяч в руках, упустил на газон. Прямо на ногу Шепелеву, который отправил футбольный снаряд в сетку.

Номер тура

Под необычным номером за ЛНЗ дебютировал футболист из Люксембурга Оливье Тилль, которого мы хорошо помним по матчам за «Ворсклу». В черкасской команде 28-летний полузащитник взял себе первый номер. Ну, может на фарт.

Первый матч первого номера ЛНЗ вряд ли можно назвать удачным. Тем не менее, на 66-й минуте Тилля заменил Олейник, которому и суждено было забить победный мяч.

Победа тура

ФК Минай

Если долго мучиться, что-нибудь получится. «Минай» оставался единственной командой УПЛ, не знавшей радости победы. И вот после матча против «Металлиста 1925» закарпатцы наконец-то лишились неприятного нуля в графе побед. Они переиграли подопечных Скрипника со счетом 2:0. Причем переиграли не только по счету, но и по игре.

Если «Минаю» удалось добыть премьерную победу, то серия без побед харьковчан насчитывает уже семь матчей. И приход в команду маститого Скрипника пока что не изменил ситуацию к лучшему.

Экзамен тура

Главный тренер «Миная» Желько Любенович после победы над «Металлистом 1925» не скрывал своих эмоций: «Я говорил это перед игрой, повторюсь и сейчас. Моя команда – это мужики. Та работа, которую они выполняют – это дорогого стоит. Перед игрой я себе поставил задачу, сказал, что это экзамен – матч против такого соперника, как Виктор Скрипник. Это один из лучших тренеров Украины, если не лучший. Я его очень уважаю. Передо мной был экзамен – и я его сдал. Теперь я готов к этой работе».

Капитан тура

Георгий Бущан впервые в качестве капитана вывел свою команду на поле. Случилось это событие в матче «Динамо» - «Черноморец». В динамовской истории (времен независимости) Бущан стал пятым голкипером, удостоенным такой чести.

Цифра тура

ФК Динамо. Александр Шовковский

Под руководством Александра Шовковского «Динамо» пока что лишь побеждает. После виктории в игре против «Черноморца» число побед «бело-синих» под руководством СаШо увеличилось до шести. Таким образом, Шовковский по числу побед на старте динамовской карьеры повторил показатель Лобановского. Пока что лучший старт – у Сабо (десять подряд выигрышей).

Дубль тура

ФК Ворскла. Сергей Мякушко

«Ворскла» победила «Верес» благодаря дублю Мякушко. Сергей отличился в начале второй половины встречи, и в ее конце. Сначала его точный удар позволил сравнять счет, затем – вырвать победу. До этого поединка полтавчане не выигрывали шесть матчей подряд. Победа над «Вересом» стала первой для Сергея Долганского в качестве наставника команды.

Почин тура

Счет в матче «Колос» – «Рух» был открыт уже в самом дебюте встречи. На четвертой минуте отличились гости. Гол сделали Квасница и Сыч. Первый ассистировал, второй забивал. Казалось бы, после такого почина команды не остановятся на достигнутом.

Однако, несмотря на столь резвый старт поединка, больше вспомнить и нечего. Ну, окромя борьбы.

Урок тура

В начале второго тайма матча «Оболонь» – «Днепр-1» наставник гостей Юрий Максимов вместо автора забитого мяча Филиппова выпустил на поле Кивинду. По словам рулевого днепрян, имеющий хорошую скорость Даниэль должен был цепляться за мяч. Но он не цеплялся. И, как сказал после игры Максимов, Кивинда «потерялся». И в качестве назидания для игрока Юрий Вильевич провел обратную замену на последних минутах матча, выпустив вместо 19-летнего форварда Евгения Пасича.

Свое решение Максимов объяснил так: «Мы никого не уговариваем. Каждый футболист тут получает деньги, он должен выходить и играть».

Калюжный тура

Самый популярный футболист предыдущего тура – Иван Калюжный – снова при деле. В 18-м туре Иван в составе «Александрии» провел отличный поединок против «Шахтера». И был даже номинирован УПЛ на звание лучшего игрока тура. Но затем Премьер-лига быстро убрала со своего сайта Калюжного из числа номинантов. Оказалось, что «Александрия» забыла заявить этого полузащитника на матч.

В последний день февраля александрийский клуб сделал то, что и должен был сделать ранее: внес Калюжного в свою заявку на вторую часть сезона. Иван снова вышел в стартовом составе. На этот раз против «Зари».

Но стать второй раз подряд героем матча ему не удалось. Сыграл на среднем уровне. Видать, вся эта возня вокруг заявки на нем сказалась не в лучшую сторону.

Матч тура

Вишенкой на торте тура стал матч между лидером и чемпионом. На «Арене Львов» подопечные Пушича принимали подопечных Вернидуба.

Безусловно, матч был важен для обеих команд. Но если говорить в целом, то он был важен в первую очередь для «горняков», ведь после серой ничьей против «Александрии» в их огород было брошено немало камней. «Один из лучших «Шахтеров» в истории» должен был сделать выводы.

И выводы были сделаны. «Горняки» сыграли мощно, зрелищно и креативно, забив сопернику аж пять мячей. Могли забить и еще больше. Неплох был и «Кривбасс», но после того, как команда осталась в меньшинстве, гости сломались.

После этого поединка подопечные Вернидуба уступили первое место «Днепру-1». Подопечные Пушича переместились на третье место, имея две игры в запасе.

Фейр-плей тура

Второй гол в ворота «Кривбасса» дончане забили после довольно странного решения арбитра. Все началось с того, что Дибанго сфолил против Зубкова. Балакин остановил игру, зафиксировав нарушение правил. Мяч оказался у Крыськива, который, не дожидаясь свистка арбитра, отпасовал мяч на Бондаренко, затем оббежал стоящих футболистов «Кривбасса», получил мяч обратно и точно пробил в дальний угол. Арбитр зафиксировал взятие ворот, чем вызвал негодование гостей. Вернидуб пытался что-то доказать рефери, но получил предупреждение…

Удаление тура

55-я минута игры против «Шахтера» для «Кривбасса» стала роковой. Илич грубо сзади атаковал Крыськива. Балакин сначала наградил Хрвое желтой карточкой. Однако в дело вмешались арбитры ВАР, которые рекомендовали судье в поле пересмотреть эпизод по телевизору. После просмотра Балакин наградил Илича прямой красной карточкой. Оклематься от потери лидера «Кривбасс» так и не сумел.

Символическая сборная тура

Пеньков – Конопля, Попов, Сыч – Шепелев, Сарапий – Крыськив, Корнийчук, Мякушко, Бондаренко – Филиппов.

По теме:
Кривбасс – единоличный лидер, победа Динамо, осечки Шахтера и Днепра-1
Кривбасс – зимний чемпион, Шахтер и Динамо – лидеры по потерянным очкам
Смена лидера, отмена матча Динамо и черная полоса Черноморца
статьи эксклюзив обзор тура УПЛ
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
Футбол | 04 марта 2024, 05:24 3
Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»

Хавбек криворожского клуба – о поражении «Шахтеру»

Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Футбол | 04 марта 2024, 07:02 5
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина

Испанский вратарь может стать дублером Куртуа, если Лунин уйдет

Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 03.03.2024, 21:19
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Футбол | 04.03.2024, 10:53
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D1927K
ФК "Щур" своїми діями відвертає від себе нейтральних вболівальників які могли б потенційно стати вболівальниками їх клубу, а вболівальникам інших клубів дає можливість і аргументи для обсирання.
Гол забили без порушення круто, но це їм дає більше мінусів ніж плюсів.
Ответить
+1
stalevar1250
Скажу больше... После Прокопенко В. Е. я обсалютно, от слова совсем перестал болеть в евротрупнирах за дичь рыжую, которая притворяться ласковой рыжей кицей 🤮🤮🤮
Ответить
+1
stalevar1250
Блевать охота, при слове Фк шахтёр 🤮🤮🤮🤮
Ответить
+1
DK1961
На 22-й минуте защитник «Кривбасса» Иван Дибанго сфолил на своей половине поля на полузащитнике «Шахтера» Александре Зубкове, в результате чего последний оказался на газоне. Исходя из поведения пострадавшего донетчанина, тому явно «досталось» в этой ситуации, и Дибанго подошел к нему и протянул руку — с явным стремлением извиниться за непреднамеренную грубость и желанием помочь сопернику подняться на ноги. Эталонный жест фейр-плей, базового принципа современного футбола с позиции ФИФА и УЕФА, которому все клубы если и не должны быть подчинены, но к соблюдению которого они должны стремиться.Отвлекся на эту ситуацию и главный арбитр матча Николай Балакин, который также подошел к пострадавшему футболисту (пострадавшему, если, конечно, исключить симуляцию «страданий», что в корне противоречит упомянутому базовому принципу ФИФА и УЕФА).И в этот момент остальные игроки «Шахтера» без свистка разыграли мяч и забили гол. Вот и конец истории.В этой истории всё по правилам футбола. Главный арбитр после фиксации нарушения правил не стал сигнализировать, что штрафной удар должен быть выполнен по свистку, а, значит, игроки «Шахтера» имели полное право поступить так, как они поступили (название/определение этому поступку придумайте сами, а я поберегу это сайт от определения, сформированного мной). Поступили, повторюсь, по правилам футбола. Вот только речь сейчас не о правилах футбола, а о том самом принципе фейр-плей, к соблюдению которого все команды должны стремиться.И я действительно искренне не понимаю, где тут место для эмоций у тех, кто увидел такое поведение представителей «Шахтера»? Неужели вы и вправду увидели что-то новое, нехарактерное? Неужели есть смысл обращаться к истории и фактам и напоминать вам череду подобных ситуаций, которые регулярно имели место многие последние годы?Неужели есть смысл напоминать, например, славного «горняка» Александра Кучера, рухнувшего в «стенке» в матче с «Динамо», словно от удара Александра Усика. Хорошо, напомню. Пожалуйста:Неужели и вправду имеет смысл листать такие вот страницы? Неужели и вправду имеет смысл вспоминать эпизоды, связанные, например, со славным «горняком» Брандао? Неужели имеет смысл напоминать, что сотворил еще один славный «горняк» Тайсон с Андреем Ярмоленко и даже не подошел к нему с извинениями? Тут совершенно нечему поражаться. Равно как и тому, что игроки «Шахтера» в своих комментариях относительно данной ситуации ни слова не говорят о фейр-плей и об уважении к сопернику, а говорят исключительно о том, что гол был забит по правилам футбола (что, повторюсь, и не оспаривается, вот только речь совершенно не об этом).Например, автор этого гола, Крыськив, всерьез задается вот таким вопросом: «А зачем они помогали Зубкову? Он что, не может сам подняться с газона?».Знаете, это примерно, как вы в спешке не нарочно толкнули человека, он упал или что-то уронил. Вы остановились, вернулись, извинились, помогли ему подняться или поднять, то что он уронил из-за вас. Хотя, человек, конечно, и сам бы с этим справился. Крыськив, прочитав описание такой ситуации, вероятно, задастся вопросом: «А зачем помогать тому человеку? Он что, не сможет сам подняться или поднять то, что уронил?». И что ты ему ответишь на такой вопрос? Стиль! Стиль жизни, принципы жизни: кто-то вернется и извинится, а кто-то дальше побежит, как ни в чем ни бывало. А еще, может, какую-то гадость крикнет в адрес того человека.Или, к примеру, будучи за рулем, вы не заметили вовремя лужу и обрызгали пешехода, который шел рядом по тротуару. Вы остановились, вернулись, извинились, попытались даже помочь человеку отряхнуться, хоть это и бесполезно — одежда из-за вас перепачкана. Извинились снова. Но Крыськив, прочитав описание такой ситуации, вероятно, задастся вопросом: «А зачем? Он что, не сможет сам отряхнуться и потом постирать свою одежду?».Этот Крыськив, равно как и его партнеры по команде, своими комментариями по данному эпизоду матча «Шахтер» — «Кривбасс» изо всех сил однозначно дают понять, что такого понятия/принципа как фейр-плей как будто не существует, а всё дело в правилах футбола, и только в них. Но ведь мы прекрасно понимаем, что все без исключения футболисты знают о существовании фейр-плей. И как тогда назвать такие характерные комментарии «горняков» без всякого намека на существование фейр-плей. Может, это то, что в простонародье называют «ездой по ушам», «очковтирательством» и т. п. (выберите на своё вкус)?И, заметьте, такие комментарии совершенно разных ведь людей выглядят слаженно и даже, можно сказать, системно. Как будто в один голос, как будто в унисон. Ну, потому что команда! Потому что стиль! Ни слова о фейр-плей!И для тех, кто за прошедшие многие годы до сих пор к подобному стилю не привык, у меня есть простой совет, действенность которого многократно проверена. Не смотрите матчей с участием команды, чей корпоративный стиль дарит вам негатив. Поверьте, всегда есть альтернатива.
Александр Попов
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
04.03.2024, 06:48
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
03.03.2024, 05:50 27
Теннис
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
03.03.2024, 10:07 1
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем