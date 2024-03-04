Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича

«Полесье» на своем поле неожиданно уступило ЛНЗ. Первую победу в сезоне (!) добыл «Минай», победивший «Металлист 1925». Шовковский во главе «Динамо» пока что лишь побеждает. В этот раз переигран «Черноморец». В центральном поединке тура «Шахтер» разгромил «Кривбасс».

Ошибки тура

Если б молодость знала, а старость могла… Двумя резонансными результативными ошибками отметились киперы в нынешнем туре. Отличился и опытнейший Бойко, и молодой Варакута.

Голкипер «Полесья» привез сам себе проблемы на последних минутах матча против ЛНЗ. Денис в безобидной, казалось, ситуации выбил мяч прямо на ногу соперника. И соперник (Денис Олейник) этим подарком с благодарностью воспользовался.

Воспользовался ошибкой голкипера «Черноморца» Варакуты и полузащитник «Динамо» Шепелев. Волошин подавал с правого фланга во вратарскую. Голкипер должен был справиться с мячом, ведь визуально ничего сложного в той подаче не было. Но Даниил не удержал мяч в руках, упустил на газон. Прямо на ногу Шепелеву, который отправил футбольный снаряд в сетку.

Номер тура

Под необычным номером за ЛНЗ дебютировал футболист из Люксембурга Оливье Тилль, которого мы хорошо помним по матчам за «Ворсклу». В черкасской команде 28-летний полузащитник взял себе первый номер. Ну, может на фарт.

Первый матч первого номера ЛНЗ вряд ли можно назвать удачным. Тем не менее, на 66-й минуте Тилля заменил Олейник, которому и суждено было забить победный мяч.

Победа тура

ФК Минай

Если долго мучиться, что-нибудь получится. «Минай» оставался единственной командой УПЛ, не знавшей радости победы. И вот после матча против «Металлиста 1925» закарпатцы наконец-то лишились неприятного нуля в графе побед. Они переиграли подопечных Скрипника со счетом 2:0. Причем переиграли не только по счету, но и по игре.

Если «Минаю» удалось добыть премьерную победу, то серия без побед харьковчан насчитывает уже семь матчей. И приход в команду маститого Скрипника пока что не изменил ситуацию к лучшему.

Экзамен тура

Главный тренер «Миная» Желько Любенович после победы над «Металлистом 1925» не скрывал своих эмоций: «Я говорил это перед игрой, повторюсь и сейчас. Моя команда – это мужики. Та работа, которую они выполняют – это дорогого стоит. Перед игрой я себе поставил задачу, сказал, что это экзамен – матч против такого соперника, как Виктор Скрипник. Это один из лучших тренеров Украины, если не лучший. Я его очень уважаю. Передо мной был экзамен – и я его сдал. Теперь я готов к этой работе».

Капитан тура

Георгий Бущан впервые в качестве капитана вывел свою команду на поле. Случилось это событие в матче «Динамо» - «Черноморец». В динамовской истории (времен независимости) Бущан стал пятым голкипером, удостоенным такой чести.

Цифра тура

ФК Динамо. Александр Шовковский

Под руководством Александра Шовковского «Динамо» пока что лишь побеждает. После виктории в игре против «Черноморца» число побед «бело-синих» под руководством СаШо увеличилось до шести. Таким образом, Шовковский по числу побед на старте динамовской карьеры повторил показатель Лобановского. Пока что лучший старт – у Сабо (десять подряд выигрышей).

Дубль тура

ФК Ворскла. Сергей Мякушко

«Ворскла» победила «Верес» благодаря дублю Мякушко. Сергей отличился в начале второй половины встречи, и в ее конце. Сначала его точный удар позволил сравнять счет, затем – вырвать победу. До этого поединка полтавчане не выигрывали шесть матчей подряд. Победа над «Вересом» стала первой для Сергея Долганского в качестве наставника команды.

Почин тура

Счет в матче «Колос» – «Рух» был открыт уже в самом дебюте встречи. На четвертой минуте отличились гости. Гол сделали Квасница и Сыч. Первый ассистировал, второй забивал. Казалось бы, после такого почина команды не остановятся на достигнутом.

Однако, несмотря на столь резвый старт поединка, больше вспомнить и нечего. Ну, окромя борьбы.

Урок тура

В начале второго тайма матча «Оболонь» – «Днепр-1» наставник гостей Юрий Максимов вместо автора забитого мяча Филиппова выпустил на поле Кивинду. По словам рулевого днепрян, имеющий хорошую скорость Даниэль должен был цепляться за мяч. Но он не цеплялся. И, как сказал после игры Максимов, Кивинда «потерялся». И в качестве назидания для игрока Юрий Вильевич провел обратную замену на последних минутах матча, выпустив вместо 19-летнего форварда Евгения Пасича.

Свое решение Максимов объяснил так: «Мы никого не уговариваем. Каждый футболист тут получает деньги, он должен выходить и играть».

Калюжный тура

Самый популярный футболист предыдущего тура – Иван Калюжный – снова при деле. В 18-м туре Иван в составе «Александрии» провел отличный поединок против «Шахтера». И был даже номинирован УПЛ на звание лучшего игрока тура. Но затем Премьер-лига быстро убрала со своего сайта Калюжного из числа номинантов. Оказалось, что «Александрия» забыла заявить этого полузащитника на матч.

В последний день февраля александрийский клуб сделал то, что и должен был сделать ранее: внес Калюжного в свою заявку на вторую часть сезона. Иван снова вышел в стартовом составе. На этот раз против «Зари».

Но стать второй раз подряд героем матча ему не удалось. Сыграл на среднем уровне. Видать, вся эта возня вокруг заявки на нем сказалась не в лучшую сторону.

Матч тура

Вишенкой на торте тура стал матч между лидером и чемпионом. На «Арене Львов» подопечные Пушича принимали подопечных Вернидуба.

Безусловно, матч был важен для обеих команд. Но если говорить в целом, то он был важен в первую очередь для «горняков», ведь после серой ничьей против «Александрии» в их огород было брошено немало камней. «Один из лучших «Шахтеров» в истории» должен был сделать выводы.

И выводы были сделаны. «Горняки» сыграли мощно, зрелищно и креативно, забив сопернику аж пять мячей. Могли забить и еще больше. Неплох был и «Кривбасс», но после того, как команда осталась в меньшинстве, гости сломались.

После этого поединка подопечные Вернидуба уступили первое место «Днепру-1». Подопечные Пушича переместились на третье место, имея две игры в запасе.

Фейр-плей тура

Второй гол в ворота «Кривбасса» дончане забили после довольно странного решения арбитра. Все началось с того, что Дибанго сфолил против Зубкова. Балакин остановил игру, зафиксировав нарушение правил. Мяч оказался у Крыськива, который, не дожидаясь свистка арбитра, отпасовал мяч на Бондаренко, затем оббежал стоящих футболистов «Кривбасса», получил мяч обратно и точно пробил в дальний угол. Арбитр зафиксировал взятие ворот, чем вызвал негодование гостей. Вернидуб пытался что-то доказать рефери, но получил предупреждение…

Удаление тура

55-я минута игры против «Шахтера» для «Кривбасса» стала роковой. Илич грубо сзади атаковал Крыськива. Балакин сначала наградил Хрвое желтой карточкой. Однако в дело вмешались арбитры ВАР, которые рекомендовали судье в поле пересмотреть эпизод по телевизору. После просмотра Балакин наградил Илича прямой красной карточкой. Оклематься от потери лидера «Кривбасс» так и не сумел.

Символическая сборная тура

Пеньков – Конопля, Попов, Сыч – Шепелев, Сарапий – Крыськив, Корнийчук, Мякушко, Бондаренко – Филиппов.