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  4. Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?
Испания
04 марта 2024, 13:16 | Обновлено 04 марта 2024, 13:37
836
2

Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?

Винисиус Жуниор может быть наказан за свои слова

04 марта 2024, 13:16 | Обновлено 04 марта 2024, 13:37
836
2
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако несколькими секундами ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

После матча Винисиус Жуниор дал комментарий клубному каналу «Реала», где заявил, что «сливочные» не смогли победить, потому что команде не позволили этого сделать. В свое время за подобные слова был дисквалифицирован игрок «Валенсии» Хосе Гайя. Если дисциплинарный комитет Ла Лиги откроет дело против Винисиуса – то ему грозит дисквалификация на следующие четыре матча.

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Винисиус Жуниор Хосе Гайя чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига
Источник Sport.es
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Комментарии 2
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zizyyura
повністю заслужив дисквал
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0
Fant24
Да никто ему ничего не сделает .Он в каждом матче рожи корчит и язык показывает .Валенсию запросто могут дисквалифицировать.Реал никогда 
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-1
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