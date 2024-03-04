Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?

2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако несколькими секундами ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

После матча Винисиус Жуниор дал комментарий клубному каналу «Реала», где заявил, что «сливочные» не смогли победить, потому что команде не позволили этого сделать. В свое время за подобные слова был дисквалифицирован игрок «Валенсии» Хосе Гайя. Если дисциплинарный комитет Ла Лиги откроет дело против Винисиуса – то ему грозит дисквалификация на следующие четыре матча.