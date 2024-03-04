Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?
Винисиус Жуниор может быть наказан за свои слова
2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.
В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако несколькими секундами ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.
После матча Винисиус Жуниор дал комментарий клубному каналу «Реала», где заявил, что «сливочные» не смогли победить, потому что команде не позволили этого сделать. В свое время за подобные слова был дисквалифицирован игрок «Валенсии» Хосе Гайя. Если дисциплинарный комитет Ла Лиги откроет дело против Винисиуса – то ему грозит дисквалификация на следующие четыре матча.
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