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  4. Евгений Волынец: «Мы знали, что Оболонь – агрессивная команда»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 12:52 |
104
0

Евгений Волынец: «Мы знали, что Оболонь – агрессивная команда»

Вратарь «Днепра-1» прокомментировал победу над киевской командой

04 марта 2024, 12:52 |
104
0
Евгений Волынец: «Мы знали, что Оболонь – агрессивная команда»
СК Днепр-1. Евгений Волынец

Вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от следующего матча против львовского «Руха».

– Я вас поздравляю с победой. Тяжелый ли был матч, удивила ли вас «Оболонь», или вы ожидали от соперника подобной игры?

– Спасибо за поздравления. Это был сложный матч, но мы этого ожидали. Мы смотрели прошлую игру «Оболони», они полностью переиграли «Черноморец», мы знали, что это агрессивная команда, которая играет в 2 нападающих. Поэтому мы готовились, что игра может быть тяжелая, так и произошло.

– Что можете сказать по поводу сегодняшнего газона? Стал ли он проблемой для вас, как для голкипера или нет особой разницы?

– Разница, конечно, есть. Газон тяжелый, как здесь, так и на «Днепр-Арене», но выбирать не приходится. Спасибо, что есть возможность и на таком играть в такое время. Поэтому все прошло более-менее нормально.

– Уже совсем скоро, 8-го марта, игра с «Рухом». Чем «Днепр -1» будет пытаться удивить соперника?

– Посмотрим, вчера смотрели, как «Рух» играл с «Колосом». Львовяне также непростая команда, молодые ребята, все бегут, все настырные, поэтому думаю, что это также будет тяжелой игрой, к которой нужно ответственно подготовиться. Играть будем исключительно на победу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Оболонь - Днепр-1 Евгений Волынец Рух Львов Днепр-1 - Рух
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