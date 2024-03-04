Лидер Жироны озвучил основную цель команды после поражения в последней игре
Эрик Гарсия прокомментировал матч против «Мальорки»
Защитник «Жироны» Эрик Гарсия прокомментировал матч 26-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и назвал основную цель команды на конец текущего сезона.
«Мы знали, что они будут давить на нас на своем поле, после гола они не представляли опасности у наших ворот, но надежно отыграли в обороне. Было тяжело играть и из-за погодных условий в Мальорке, ведь был сильный ветер, усложнявший нам игру.
Мы и дальше продолжаем конкурировать с «Барселоной» и «Атлетико» за топ-4 Ла Лиги, наша цель – попасть в Лигу чемпионов», – отметил Гарсия.
Ранее о матче против «Мальорки» высказался наставник «Жироны» Мичел.
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