Лидер Жироны озвучил основную цель команды после поражения в последней игре

Защитник «Жироны» Эрик Гарсия прокомментировал матч 26-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и назвал основную цель команды на конец текущего сезона.

«Мы знали, что они будут давить на нас на своем поле, после гола они не представляли опасности у наших ворот, но надежно отыграли в обороне. Было тяжело играть и из-за погодных условий в Мальорке, ведь был сильный ветер, усложнявший нам игру.

Мы и дальше продолжаем конкурировать с «Барселоной» и «Атлетико» за топ-4 Ла Лиги, наша цель – попасть в Лигу чемпионов», – отметил Гарсия.

Ранее о матче против «Мальорки» высказался наставник «Жироны» Мичел.