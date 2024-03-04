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  4. Лидер Жироны озвучил основную цель команды после поражения в последней игре
Испания
04 марта 2024, 12:47 |
881
0

Лидер Жироны озвучил основную цель команды после поражения в последней игре

Эрик Гарсия прокомментировал матч против «Мальорки»

04 марта 2024, 12:47 |
881
0
Лидер Жироны озвучил основную цель команды после поражения в последней игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Защитник «Жироны» Эрик Гарсия прокомментировал матч 26-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и назвал основную цель команды на конец текущего сезона.

«Мы знали, что они будут давить на нас на своем поле, после гола они не представляли опасности у наших ворот, но надежно отыграли в обороне. Было тяжело играть и из-за погодных условий в Мальорке, ведь был сильный ветер, усложнявший нам игру.

Мы и дальше продолжаем конкурировать с «Барселоной» и «Атлетико» за топ-4 Ла Лиги, наша цель – попасть в Лигу чемпионов», – отметил Гарсия.

Ранее о матче против «Мальорки» высказался наставник «Жироны» Мичел.

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Эрик Гарсия Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мальорка - Жирона
Источник Sport.es
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