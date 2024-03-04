Григорчук раскритиковал зимнюю трансферную кампанию Черноморца

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался о зимней трансферной кампании клуба.

«Сейчас у нас в команде дисбаланс, наш коллектив не сбалансирован. Мы опоздали с комплектацией состава и это ужасно, на сборах с командой тренировалось 8-9 футболистов, остальные – игроки из молодежки. Сейчас мы хотя бы немного усилились, но это поздно.

К нам пришли игроки, которые не очень хорошо подготовлены, поэтому сейчас они наши указания играть интенсивно выполнить полностью не могут. Сейчас в нашей ситуации нам очень тяжело», – признался Григорчук.

Ранее наставник одесситов прокомментировал проигранный матч 19-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1).