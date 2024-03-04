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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 12:19 | Обновлено 04 марта 2024, 12:38
1022
0

Григорчук раскритиковал зимнюю трансферную кампанию Черноморца

Тренер одесситов недоволен трансферной политикой клуба

04 марта 2024, 12:19 | Обновлено 04 марта 2024, 12:38
1022
0
Григорчук раскритиковал зимнюю трансферную кампанию Черноморца
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался о зимней трансферной кампании клуба.

«Сейчас у нас в команде дисбаланс, наш коллектив не сбалансирован. Мы опоздали с комплектацией состава и это ужасно, на сборах с командой тренировалось 8-9 футболистов, остальные – игроки из молодежки. Сейчас мы хотя бы немного усилились, но это поздно.

К нам пришли игроки, которые не очень хорошо подготовлены, поэтому сейчас они наши указания играть интенсивно выполнить полностью не могут. Сейчас в нашей ситуации нам очень тяжело», – признался Григорчук.

Ранее наставник одесситов прокомментировал проигранный матч 19-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1).

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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