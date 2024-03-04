Григорчук раскритиковал зимнюю трансферную кампанию Черноморца
Тренер одесситов недоволен трансферной политикой клуба
Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался о зимней трансферной кампании клуба.
«Сейчас у нас в команде дисбаланс, наш коллектив не сбалансирован. Мы опоздали с комплектацией состава и это ужасно, на сборах с командой тренировалось 8-9 футболистов, остальные – игроки из молодежки. Сейчас мы хотя бы немного усилились, но это поздно.
К нам пришли игроки, которые не очень хорошо подготовлены, поэтому сейчас они наши указания играть интенсивно выполнить полностью не могут. Сейчас в нашей ситуации нам очень тяжело», – признался Григорчук.
Ранее наставник одесситов прокомментировал проигранный матч 19-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1).
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