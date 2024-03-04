Манчестер Сити переписал историю в воскресном матче с Ман Юнайтед
«Горожане» с 29-й попытки сумели победить в дерби, проигрывая по ходу матча
В центральном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:1.
В дебюте поединка, на 8-й минуте, счет для гостей открыл Маркус Рэшфорд.
Хозяева выиграли матч благодаря дублю Фила Фодена. Финальную точку в конце игры поставил Эрлинг Холанд.
«Горожане» одержали первую в истории АПЛ волевую победу в дерби. Ранее они проигрывали по ходу матча 28 раз, и лишь трижды в таком случае завершали встречу вничью.
Также «Манчестер Сити» впервые за 69 лет в третий раз подряд обыграл «МЮ» на своем поле в рамках чемпионата.
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