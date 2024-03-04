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  4. Манчестер Сити переписал историю в воскресном матче с Ман Юнайтед
Англия
04 марта 2024, 11:59 |
276
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Манчестер Сити переписал историю в воскресном матче с Ман Юнайтед

«Горожане» с 29-й попытки сумели победить в дерби, проигрывая по ходу матча

04 марта 2024, 11:59 |
276
1
Манчестер Сити переписал историю в воскресном матче с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

В дебюте поединка, на 8-й минуте, счет для гостей открыл Маркус Рэшфорд.

Хозяева выиграли матч благодаря дублю Фила Фодена. Финальную точку в конце игры поставил Эрлинг Холанд.

«Горожане» одержали первую в истории АПЛ волевую победу в дерби. Ранее они проигрывали по ходу матча 28 раз, и лишь трижды в таком случае завершали встречу вничью.

Также «Манчестер Сити» впервые за 69 лет в третий раз подряд обыграл «МЮ» на своем поле в рамках чемпионата.

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Источник Opta
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Fant24
 Манситив который раз доказал что это мужики
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