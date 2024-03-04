Легендарный испанский вратарь оценил прогресс Лунина и дал ему совет

Бывший вратарь сборной Испании и «Реала» Сантьяго Каньисарес, который в начале 00-х прославился выступами за «Валенсию», высказался об украинском вратаре «галактикос» Андрее Лунине.

«Лунин – это вратарь с превосходными качествами. Быть голкипером «Реала» требует многого, особенно на ментальном уровне. И Андрей отлично справляется с этим.

Куртуа сейчас самый лучший вратарь мира, но ему важно полностью восстановиться от травмы, это займет время и Лунину нужно быть спокойным. Но когда Тибо вернется – то у него не будет соперников за стартовое место в «Реале», тогда Лунину нужно будет уже принимать решение – оставаться в «Реале» дублером, или переходить в другой клуб», – сказал Каньисарес.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что основной вратарь Тибо Куртуа может вернуться к полноценным тренировкам уже в марте, а в игре бельгийца можно ждать в апреле.