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Англия
04 марта 2024, 11:37 | Обновлено 04 марта 2024, 11:46
1273
2

Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны

Мигель Гутьеррес может перейти в АПЛ

04 марта 2024, 11:37 | Обновлено 04 марта 2024, 11:46
1273
2
Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

22-летний фулбек «Жироны» Мигель Гутьеррес заинтересовал два гранда из Английской Премьер-лиги.

По информации Fichajes, Гутьеррес может летом перейти в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед». Между двумя клубами фаворитом в потенциальном трансфере испанца выступает именно «Арсенал», который, скорее всего, будет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что является весомым фактором для Гутьерреса.

Отметим, что Гутьеррес в случае переходе в «Арсенал» будет конкурировать с Александром Зинченко за место в стартовом составе, ведь у обоих игроков позиция левого защитника.

Ранее сообщалось, что Гутьерресом также интересуются «Манчестер Сити» и «Реал».

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Мигель Гутьеррес трансферы АПЛ Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Fichajes.net
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Комментарии 2
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samird
Він взагалі не захисник. Порівняно з ним Зінченко - еталон надійності. В атаці дуже цікавий та перспективний. А в захисті - просто біда. 
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безумовно захисна ланка Жирони це просто жах
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