Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны

22-летний фулбек «Жироны» Мигель Гутьеррес заинтересовал два гранда из Английской Премьер-лиги.

По информации Fichajes, Гутьеррес может летом перейти в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед». Между двумя клубами фаворитом в потенциальном трансфере испанца выступает именно «Арсенал», который, скорее всего, будет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что является весомым фактором для Гутьерреса.

Отметим, что Гутьеррес в случае переходе в «Арсенал» будет конкурировать с Александром Зинченко за место в стартовом составе, ведь у обоих игроков позиция левого защитника.

Ранее сообщалось, что Гутьерресом также интересуются «Манчестер Сити» и «Реал».