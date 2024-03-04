Арсенал планирует приобрести на позицию Зинченко лидера Жироны
Мигель Гутьеррес может перейти в АПЛ
22-летний фулбек «Жироны» Мигель Гутьеррес заинтересовал два гранда из Английской Премьер-лиги.
По информации Fichajes, Гутьеррес может летом перейти в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед». Между двумя клубами фаворитом в потенциальном трансфере испанца выступает именно «Арсенал», который, скорее всего, будет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что является весомым фактором для Гутьерреса.
Отметим, что Гутьеррес в случае переходе в «Арсенал» будет конкурировать с Александром Зинченко за место в стартовом составе, ведь у обоих игроков позиция левого защитника.
Ранее сообщалось, что Гутьерресом также интересуются «Манчестер Сити» и «Реал».
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