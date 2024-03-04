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Франция
04 марта 2024, 11:19 |
672
1

В ПСЖ хотят, чтобы Мбаппе отказался от части подписного бонуса с Реалом

Парижский клуб надеется получить хоть какие-то деньги за трансфер своего звездного форварда

04 марта 2024, 11:19 |
672
1
В ПСЖ хотят, чтобы Мбаппе отказался от части подписного бонуса с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Руководство ПСЖ смирилось с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании сезона. Игрок, по слухам, продолжит карьеру в «Реале».

Однако в парижском клубе все еще надеются на получение определенной финансовой компенсации. В СМИ уже писали о том, что Мбаппе согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро, чтобы помочь клубу своего родного города. Теперь L’Equipe сообщает, что «ПСЖ» рассчитывает на дополнительные деньги из лагеря Мбаппе. Говорят, что, хотя Мбаппе и не подписал контракт с «Реалом» и все еще ведет переговоры об условиях своего ухода, в ПСЖ хотят, чтобы Килиан отказался от части своего подписного бонуса в новом клубе, поскольку ранее он обещал, что никогда не уйдет бесплатно.

Предполагается, что его подписной бонус составит от 100 до 150 миллионов евро. Отношения Мбаппе с тренером Луисом Энрике осложнились из-за того, что тот дважды заменял французского форварда в последних играх, но, как ожидается, это не повлияет на переговоры между Мбаппе и клубом.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник L'Equipe
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Комментарии 1
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Vitaliy_yatsenko
Іншими словами ПСЖ очікує, що Мбапе отримає бонусом 150 млн від Реалу і перерахує їх їм на рахунок? Оригінально)).
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