В ПСЖ хотят, чтобы Мбаппе отказался от части подписного бонуса с Реалом

Руководство ПСЖ смирилось с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании сезона. Игрок, по слухам, продолжит карьеру в «Реале».

Однако в парижском клубе все еще надеются на получение определенной финансовой компенсации. В СМИ уже писали о том, что Мбаппе согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро, чтобы помочь клубу своего родного города. Теперь L’Equipe сообщает, что «ПСЖ» рассчитывает на дополнительные деньги из лагеря Мбаппе. Говорят, что, хотя Мбаппе и не подписал контракт с «Реалом» и все еще ведет переговоры об условиях своего ухода, в ПСЖ хотят, чтобы Килиан отказался от части своего подписного бонуса в новом клубе, поскольку ранее он обещал, что никогда не уйдет бесплатно.

Предполагается, что его подписной бонус составит от 100 до 150 миллионов евро. Отношения Мбаппе с тренером Луисом Энрике осложнились из-за того, что тот дважды заменял французского форварда в последних играх, но, как ожидается, это не повлияет на переговоры между Мбаппе и клубом.