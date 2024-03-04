Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити в матчах с Юнайтед
Для этого норвежскому бомбардиру понадобилось всего четыре матча
«Манчестер Сити» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле земляков из «Манчестер Юнайтед» – 3:1.
Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в концовке встречи. Благодаря этому норвежец довел число результативных действий в матчах против «красных дьяволов» в Премьер-лиге до девяти (6 голов и 3 передачи).
Как сообщает Squawka, 9 результативных действий в АПЛ в матчах против «Манчестер Юнайтед» — рекорд для игроков «Манчестер Сити». Примечательно, что для рекорда Холанду хватило всего четырех игр против «МЮ» в АПЛ.
Erling Haaland has now been directly involved in more Premier League goals against Man Utd than any Man City player in the competition’s history.— Squawka (@Squawka) March 3, 2024
◎ 4 games
◉ 6 goals
◉ 3 assists
Unbelievable numbers. 🫣 pic.twitter.com/uNZbhf04U3
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