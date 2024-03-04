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  4. Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити в матчах с Юнайтед
Англия
04 марта 2024, 10:14 |
171
0

Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити в матчах с Юнайтед

Для этого норвежскому бомбардиру понадобилось всего четыре матча

04 марта 2024, 10:14 |
171
0
Холанд стал рекордсменом Манчестер Сити в матчах с Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле земляков из «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в концовке встречи. Благодаря этому норвежец довел число результативных действий в матчах против «красных дьяволов» в Премьер-лиге до девяти (6 голов и 3 передачи).

Как сообщает Squawka, 9 результативных действий в АПЛ в матчах против «Манчестер Юнайтед» — рекорд для игроков «Манчестер Сити». Примечательно, что для рекорда Холанду хватило всего четырех игр против «МЮ» в АПЛ.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига рекорд
Источник Squawka
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