Украина. Премьер лига04 марта 2024, 09:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Руха получил статус свободного агента
Марьян Мысык выступал за львовян с 2020 года
04 марта 2024, 09:56 |
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Львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Марьян Мысык получил статус свободного агента.
Футболист уже попрощался с командой и, как Sport.ua сообщал ранее, в скором времени подпишет контракт с «Левым берегом», выступающим в Первой лиге.
Отметим, что Мысык присоединился к «Руху» в последний день 2019 года. С тех пор полузащитник провел за львовян 72 матча, забив 1 гол и отдав 8 ассистов. В частности, в текущем сезоне на счету Марьяна 3 матча во всех турнирах и один ассист.
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