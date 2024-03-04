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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Руха получил статус свободного агента
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 09:56 |
476
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Руха получил статус свободного агента

Марьян Мысык выступал за львовян с 2020 года

04 марта 2024, 09:56 |
476
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Руха получил статус свободного агента
ФК Рух. Марьян Мысык

Львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Марьян Мысык получил статус свободного агента.

Футболист уже попрощался с командой и, как Sport.ua сообщал ранее, в скором времени подпишет контракт с «Левым берегом», выступающим в Первой лиге.

Отметим, что Мысык присоединился к «Руху» в последний день 2019 года. С тех пор полузащитник провел за львовян 72 матча, забив 1 гол и отдав 8 ассистов. В частности, в текущем сезоне на счету Марьяна 3 матча во всех турнирах и один ассист.

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Марьян Мысык Рух Львов свободный агент трансферы трансферы УПЛ Левый берег
Источник ФК Рух Львов
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