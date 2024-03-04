ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Руха получил статус свободного агента

Львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник Марьян Мысык получил статус свободного агента.

Футболист уже попрощался с командой и, как Sport.ua сообщал ранее, в скором времени подпишет контракт с «Левым берегом», выступающим в Первой лиге.

Отметим, что Мысык присоединился к «Руху» в последний день 2019 года. С тех пор полузащитник провел за львовян 72 матча, забив 1 гол и отдав 8 ассистов. В частности, в текущем сезоне на счету Марьяна 3 матча во всех турнирах и один ассист.