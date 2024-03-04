Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Белинский и Джавакян обновили рекорды
ATP
04 марта 2024, 09:20 | Обновлено 04 марта 2024, 09:27
77
0

Рейтинг ATP. Белинский и Джавакян обновили рекорды

Каспер Рууд вернулся в топ-10

04 марта 2024, 09:20 | Обновлено 04 марта 2024, 09:27
77
0
Рейтинг ATP. Белинский и Джавакян обновили рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Алекс де Минаур

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира.

На соревнованиях ATP 500 в Дубае лучшим стал Уго Умбер из Франции, он поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Александр Бублик дебютировал в топ-20.

На турнире такой же категории в Акапулько титул защитил австралиец Алекс Де Минаур. Это позволило ему сохранить место в первой десятке. Финалист Каспер Рууд вернулся в топ-10.

На турнире ATP 250 в Сантьяго победу одержал аргентинец Себастьян Баэс, который неделей ранее взял титул в Рио. Баэс дебютировал в топ-20.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Василий Сачко сохранил позицию. Илья Марченко, Алексей Крутых и Вадим Урсу опустились, а Эрик Ваншельбойм, Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов немного поднялись в рейтинге. Джавакян и Белинский обновили личные достижения.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке де Минаур ворвался в топ-3, Джокович уже восьмой. Баэс занимает шестую позицию.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Триумфальная парочка, Костюк была близка к титулу, полуфинал Калининой
ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
Netflix Slam, или как устроить шоу в Лас-Вегасе. Алькарас обыграл Надаля
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур Александр Бублик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»
Теннис | 04 марта 2024, 08:10 1
БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»
БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»

4 марта Кэти обыграла Марту Костюк в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Футбол | 04 марта 2024, 00:03 6
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале

Тренер побеседовал с украинским вратарем

ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
Футбол | 03.03.2024, 10:07
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04.03.2024, 06:48
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.03.2024, 08:18
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 3
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
03.03.2024, 05:50 27
Теннис
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем