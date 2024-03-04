Рейтинг ATP. Белинский и Джавакян обновили рекорды

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира.

На соревнованиях ATP 500 в Дубае лучшим стал Уго Умбер из Франции, он поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Александр Бублик дебютировал в топ-20.

На турнире такой же категории в Акапулько титул защитил австралиец Алекс Де Минаур. Это позволило ему сохранить место в первой десятке. Финалист Каспер Рууд вернулся в топ-10.

На турнире ATP 250 в Сантьяго победу одержал аргентинец Себастьян Баэс, который неделей ранее взял титул в Рио. Баэс дебютировал в топ-20.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Василий Сачко сохранил позицию. Илья Марченко, Алексей Крутых и Вадим Урсу опустились, а Эрик Ваншельбойм, Юрий Джавакян, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов немного поднялись в рейтинге. Джавакян и Белинский обновили личные достижения.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке де Минаур ворвался в топ-3, Джокович уже восьмой. Баэс занимает шестую позицию.

Чемпионская гонка ATP