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  4. ФОТО. Костюк съела большой бургер после финала в Сан-Диего
WTA
04 марта 2024, 08:39 |
1340
1

ФОТО. Костюк съела большой бургер после финала в Сан-Диего

Марта призналась, что для счастья ей нужно не так много

04 марта 2024, 08:39 |
1340
1
ФОТО. Костюк съела большой бургер после финала в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила Кэти Бултер – 7:5, 2:6, 2:6.

После напряженного матча Марта с мужем отправились в ресторан быстрого питания, заказав несколько крупных бургеров.

«Что там еще? Любовь & еда», – написала украинская теннисистка, намекая, что для счастья нужно не так и много.

Отметим, что после успешного выступления в Австралии Марта не смогла полноценно сыграть на турнирах на Ближнем Востоке из-за болезни.

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Марта Костюк lifestyle фото WTA Сан-Диего
Источник Instagram
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