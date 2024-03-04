ФОТО. Костюк съела большой бургер после финала в Сан-Диего
Марта призналась, что для счастья ей нужно не так много
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).
В финале соревнований украинка в трех сетах уступила Кэти Бултер – 7:5, 2:6, 2:6.
После напряженного матча Марта с мужем отправились в ресторан быстрого питания, заказав несколько крупных бургеров.
«Что там еще? Любовь & еда», – написала украинская теннисистка, намекая, что для счастья нужно не так и много.
Отметим, что после успешного выступления в Австралии Марта не смогла полноценно сыграть на турнирах на Ближнем Востоке из-за болезни.
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