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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 09:26 | Обновлено 04 марта 2024, 09:27
1058
0

Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы

В матче 18-го тура УПЛ скауты ряда команд наблюдали за Кириллом Фесюном

04 марта 2024, 09:26 | Обновлено 04 марта 2024, 09:27
1058
0
Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы
ФК Колос Ковалевка. Кирилл Фесюн

21-летний вратарь «Колоса» из Ковалевки Кирилл Фесюн, также выступающий за молодежную сборную Украины U-21, заинтересовал ряд клубов из европейских чемпионатов.

Сообщается, что в последнем матче 18-го тура УПЛ «Колос» – «Верес» (2:0) скауты клубов Английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги лично присутствовали на матче и наблюдали за действиями голкипера.

В этом сезоне на счету Фесюна 18 матчей в чемпионате Украины за «Колос», в которых он пропустил 11 голов и десять раз сохранил ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 600 тысяч евро.

Недавно к голкиперу проявлял интерес донецкий «Шахтер».

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Кирилл Фесюн трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Колос Ковалевка
Источник ТаТоТаке
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