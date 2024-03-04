Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы

21-летний вратарь «Колоса» из Ковалевки Кирилл Фесюн, также выступающий за молодежную сборную Украины U-21, заинтересовал ряд клубов из европейских чемпионатов.

Сообщается, что в последнем матче 18-го тура УПЛ «Колос» – «Верес» (2:0) скауты клубов Английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги лично присутствовали на матче и наблюдали за действиями голкипера.

В этом сезоне на счету Фесюна 18 матчей в чемпионате Украины за «Колос», в которых он пропустил 11 голов и десять раз сохранил ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 600 тысяч евро.

Недавно к голкиперу проявлял интерес донецкий «Шахтер».