Известно, почему Реал играл с Валенсией в форме образца прошлого сезона
Ла лига не разрешила использовать ни один из комплектов текущего сезона
В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.
Многие болельщики заметили, что мадридский клуб в этом матче сыграл в выездной форме прошлого сезона фиолетового цвета. Причиной стало то, что лига отказалась давать добро на любое сочетание футболок и шорт этого сезона «сливочных» на фоне черно-белой формы «Валенсии».
Также отметим, что встреча завершилась с грандиозным скандалом из-за того, что рефери не засчитал гол «Реала», забитый сразу же после финального свистка.
Выездная форма «Реала» в сезоне 2023/24
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