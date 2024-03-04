Известно, почему Реал играл с Валенсией в форме образца прошлого сезона

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

Многие болельщики заметили, что мадридский клуб в этом матче сыграл в выездной форме прошлого сезона фиолетового цвета. Причиной стало то, что лига отказалась давать добро на любое сочетание футболок и шорт этого сезона «сливочных» на фоне черно-белой формы «Валенсии».

Также отметим, что встреча завершилась с грандиозным скандалом из-за того, что рефери не засчитал гол «Реала», забитый сразу же после финального свистка.

Выездная форма «Реала» в сезоне 2023/24