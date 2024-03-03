ВИДЕО. Громкий скандал? Лунин чуть не набросился на арбитра после матча
«Реал» сыграл с «Валенсией» вничью 2:2
В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.
В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако на несколько секунд ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.
Игроки «Реала» апеллировали к рефери после матча. Из-за споров красную карточку получил Джуд Беллингем.
К спорам также присоединился и украинский вратарь Андрей Лунин, но в этой ситуации обошлось без карты.
ВИДЕО. Громкий скандал? Лунин вступил в спор с арбитром после матча
GIL MANZANO TIENE QUE SER INVESTIGADO HOY MISMO. 🐀🐀🐀 pic.twitter.com/cIgqCDhsvx— MT (@MadridTotal_) March 2, 2024
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