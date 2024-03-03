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Испания
03 марта 2024, 00:35 | Обновлено 03 марта 2024, 00:40
896
0

ВИДЕО. Громкий скандал? Лунин чуть не набросился на арбитра после матча

«Реал» сыграл с «Валенсией» вничью 2:2

03 марта 2024, 00:35 | Обновлено 03 марта 2024, 00:40
896
0
ВИДЕО. Громкий скандал? Лунин чуть не набросился на арбитра после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако на несколько секунд ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Игроки «Реала» апеллировали к рефери после матча. Из-за споров красную карточку получил Джуд Беллингем.

К спорам также присоединился и украинский вратарь Андрей Лунин, но в этой ситуации обошлось без карты.

ВИДЕО. Громкий скандал? Лунин вступил в спор с арбитром после матча

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Джуд Беллингем чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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