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  4. Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на 2 позиции
WTA
04 марта 2024, 07:51 |
828
0

Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на 2 позиции

Элина Свитолина сохранила 17-ю строчку

04 марта 2024, 07:51 |
828
0
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на 2 позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Кэти Бултер

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Сан-Диего и WTA 250 в Остине.

На более крупных соревнованиях победила британка Кэти Бултер. Она обновила личный рекорд, впервые в карьере пробившись в топ-30 мирового рейтинга (27). Финалистка Марта Костюк поднялась на 2 позиции (32), так как защищала прошлогодний титул в Остине.

Победительницы соревнований в Техасе Юань Юэ дебютировала в топ-50 (49), финалистка Ван Сию приблизилась к первой полусотне (52).

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то Элина Свитолина сохранила 17-ю позицию, Даяна Ястремская поднялась на две строчки, Ангелина Калинина осталась 35-й, а Леся Цуренко уже 37-я. Украинки из второй сотни либо добавили, либо остались на своем месте.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге у сестер Киченок без изменений, Костюк оказалась на одно место выше. Немного улучшили свое положение сестры Колб и Юлия Стародубцева.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В числе лучших восьми теннисисток сезоне после этой недели изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Даяна Ястремская осталась 9-й в Чемпионской гонке, Костюк подобралась к первой десятке. Потихоньку подтягивает свои результаты и Ангелина Калинина. Свитолина и Цуренко немного потеряли, Стародубцева осталась на прежнем месте.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Кэти Бултер Юань Юэ Ван Сию
Источник Sport.ua
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