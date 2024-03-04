Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на 2 позиции

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Сан-Диего и WTA 250 в Остине.

На более крупных соревнованиях победила британка Кэти Бултер. Она обновила личный рекорд, впервые в карьере пробившись в топ-30 мирового рейтинга (27). Финалистка Марта Костюк поднялась на 2 позиции (32), так как защищала прошлогодний титул в Остине.

Победительницы соревнований в Техасе Юань Юэ дебютировала в топ-50 (49), финалистка Ван Сию приблизилась к первой полусотне (52).

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то Элина Свитолина сохранила 17-ю позицию, Даяна Ястремская поднялась на две строчки, Ангелина Калинина осталась 35-й, а Леся Цуренко уже 37-я. Украинки из второй сотни либо добавили, либо остались на своем месте.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге у сестер Киченок без изменений, Костюк оказалась на одно место выше. Немного улучшили свое положение сестры Колб и Юлия Стародубцева.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В числе лучших восьми теннисисток сезоне после этой недели изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Даяна Ястремская осталась 9-й в Чемпионской гонке, Костюк подобралась к первой десятке. Потихоньку подтягивает свои результаты и Ангелина Калинина. Свитолина и Цуренко немного потеряли, Стародубцева осталась на прежнем месте.

Украинки в Чемпионской гонке WTA