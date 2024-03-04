Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Костюк проиграла финал в Сан-Диего
WTA
04 марта 2024, 07:10 | Обновлено 04 марта 2024, 07:15
301
0

ВИДЕО. Как Костюк проиграла финал в Сан-Диего

Марта взяла первый сет, но соперница была лучше

04 марта 2024, 07:10 | Обновлено 04 марта 2024, 07:15
301
0
ВИДЕО. Как Костюк проиграла финал в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила Кэти Бултер – 7:5, 2:6, 2:6.

27-летняя британка взяла второй титул в карьере, обе теннисистки отыграли самый крупный финал в карьере.

Отметим, что Марта в текущем сезоне идет на 11-м месте по количеству набранных очков в рейтинга WTA.

По теме:
БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на 2 позиции
Триумфальная парочка, Костюк была близка к титулу, полуфинал Калининой
Марта Костюк Кэти Бултер WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Netflix Slam, или как устроить шоу в Лас-Вегасе. Алькарас обыграл Надаля
Теннис | 04 марта 2024, 02:02 0
Netflix Slam, или как устроить шоу в Лас-Вегасе. Алькарас обыграл Надаля
Netflix Slam, или как устроить шоу в Лас-Вегасе. Алькарас обыграл Надаля

Карлос и Рафаэль провели выставочный матч в США, который завершился огненным тай-брейком

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03 марта 2024, 20:06 260
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов

Второй гол и удаление сломали игру криворожской команды

Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Футбол | 03.03.2024, 07:01
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
Футбол | 03.03.2024, 23:53
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Футбол | 03.03.2024, 07:21
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 14
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже
ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже
02.03.2024, 12:07
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем