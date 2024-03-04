ВИДЕО. Как Костюк проиграла финал в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила Кэти Бултер – 7:5, 2:6, 2:6.

27-летняя британка взяла второй титул в карьере, обе теннисистки отыграли самый крупный финал в карьере.

Отметим, что Марта в текущем сезоне идет на 11-м месте по количеству набранных очков в рейтинга WTA.