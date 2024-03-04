WTA04 марта 2024, 07:10 | Обновлено 04 марта 2024, 07:15
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ВИДЕО. Как Костюк проиграла финал в Сан-Диего
Марта взяла первый сет, но соперница была лучше
04 марта 2024, 07:10 | Обновлено 04 марта 2024, 07:15
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Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).
В финале соревнований украинка в трех сетах уступила Кэти Бултер – 7:5, 2:6, 2:6.
27-летняя британка взяла второй титул в карьере, обе теннисистки отыграли самый крупный финал в карьере.
Отметим, что Марта в текущем сезоне идет на 11-м месте по количеству набранных очков в рейтинга WTA.
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