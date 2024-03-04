КРЫСЬКИВ: «Мою игру оценит тренерский штаб. Я не делаю этого»

Футболист донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив в комментарии для клубного ютуб-канала подбил итоги игры против «Кривбасса» (5:2) в 19-м туре УПЛ. «Мою игру оценит тренерский штаб. Я не делаю этого»

– Твой анализ матча. Насколько сложно было, что чувствовалось на поле?

– Сегодня действительно вышел главный матч тура. Наверное, сегодня сыграло большу роль то, что мы настраивались на хорошую и боевую игру. Этот настрой был виден с первой минуты. Мы с первой до последней минуты играли на победу. Я считаю, мы показали достойную игру. Нужно только улучшать свою игру. Будем тренироваться, чтобы ещё лучше доводить игру до конца.

– Все ключевые моменты сегодня происходили вокруг тебя. Как оцениваешь свои действия на поле?

– Я не оцениваю. Есть эксперты, тренерский штаб – они оценят. Потом проведут теорию, затем мне устно или на главной теории при команде они скажут, что было хорошо, а что не очень. Я сам не очень оцениваю свою игру.

– Конопля сказал, что ваш гол – это наработанная схема. Это правда?

– Да, это наша наработанная схема. У нас есть тренер, который отвечает за стандарты. Это заготовка тренера. Наигрывали это на тренировках. Хорошо, что начали воплощать это в матче. Надеемся, в следующих играх будет ещё лучше.

– Давай вспомним твой гол на 22-й минуте. Как ты почувствовал, что нужно забивать?

– Там был фол на Зубкове. Команда «Кривбасса» была расконцентрировання. Я увидел Бондаренка и решил быстро разыграть – судья не возражал. Я быстро разыграл, получилось, что забили гол.