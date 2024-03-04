Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
Хавбек криворожского клуба – о поражении «Шахтеру»
Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев объяснил, что не получилось в игре с донецким «Шахтером» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.
– Какая атмосфера в раздевалке после этого поединка?
– Не очень, ведь проиграли. Мы настраивались на победу, но имеем такой неприятный результат. Будем двигаться дальше.
– Много разговоров о втором голе «Шахтера». Как вы видите этот эпизод?
– Как я увидел, после фола арбитр подошел к лежавшему на поле игроку. Никто не ожидал, что «Шахтер» будет вводить мяч в игру, должна была быть пауза. Не знаю… Может, это ошибка нашей команды.
– О чем говорил Юрий Вернидуб в раздевалке?
– Тренер поддерживал и настраивал на второй тайм. Мы вышли и сражались до конца.
– Как удаление Илича повлияло на игру в дальнейшем?
– Конечно, повлияло. Как мне показалось, фол тянул максимум на предупреждение.
– «Кривбасс» продолжает бороться за чемпионство, даже не смотря на сегодняшний результат?
– Конечно, ведь впереди еще 11 матчей. Будем прилагать максимум усилий в последующих матчах, чтобы побеждать. Всё только начинается.
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