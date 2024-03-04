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  4. Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 05:24 | Обновлено 04 марта 2024, 05:26
159
0

Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»

Хавбек криворожского клуба – о поражении «Шахтеру»

04 марта 2024, 05:24 | Обновлено 04 марта 2024, 05:26
159
0
Максим ЛУНЕВ: «Удаление Илича повлияло на результат матча»
ФК Кривбасс

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев объяснил, что не получилось в игре с донецким «Шахтером» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

– Какая атмосфера в раздевалке после этого поединка?

– Не очень, ведь проиграли. Мы настраивались на победу, но имеем такой неприятный результат. Будем двигаться дальше.

– Много разговоров о втором голе «Шахтера». Как вы видите этот эпизод?

– Как я увидел, после фола арбитр подошел к лежавшему на поле игроку. Никто не ожидал, что «Шахтер» будет вводить мяч в игру, должна была быть пауза. Не знаю… Может, это ошибка нашей команды.

– О чем говорил Юрий Вернидуб в раздевалке?

– Тренер поддерживал и настраивал на второй тайм. Мы вышли и сражались до конца.

– Как удаление Илича повлияло на игру в дальнейшем?

– Конечно, повлияло. Как мне показалось, фол тянул максимум на предупреждение.

– «Кривбасс» продолжает бороться за чемпионство, даже не смотря на сегодняшний результат?

– Конечно, ведь впереди еще 11 матчей. Будем прилагать максимум усилий в последующих матчах, чтобы побеждать. Всё только начинается.

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Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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